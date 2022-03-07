【酒店Staycation】入住君悅酒店低至5折　Klook3月9日限時優惠預訂

▲ 3月9日限時優惠，預訂君悅酒店可免費升級至海景客房。（相片來源：Klook）

近日不少酒店推出特別優惠吸引港人Staycation，於Klook預訂更可享3月最抵Deal優惠。今期精選優惠包括港島海逸君綽酒店推住宿連餐飲禮遇額及護膚禮劵、香港愉景灣酒店Monchhichi MAKE A WISH住宿計劃及君悅酒店3日2夜住宿優惠，包4餐連餐飲水療消費額。

▲ Monchhichi MAKE A WISH住宿計劃延至3月尾，粉絲切勿錯過。（相片來源：Klook）

港島海逸君綽酒店可免費升級豪華海景客房，另包下午茶小點、黃昏雞尾酒、$1,500餐飲禮遇及雙人早餐，並送價值$880英格蜜兒護膚禮劵。於3月7日限量搶優惠，可三重升級至尊貴海景客房。3月份逢星期日至四入住每晚$2,189起（原價$4,538），4月份$2,079起。

▲ 3月7日限量搶港島海逸君綽酒店優惠，可三重升級至尊貴海景客房。（相片來源：Klook）

想遠離煩囂，可預訂香港愉景灣酒店，3月限時加推Monchhichi MAKE A WISH住宿計劃，延長優惠至3月尾。入住Monchhichi主題山景大床房，另包早餐及主題下午茶套餐，每房可獲贈Monchhichi拖鞋2對、主題拼圖及Monchhichi主題工作坊材料一份。逢星期日至五入住只需$1,791（原價$3,132），星期六入住$2011，入住日期至3月31日。

▲ Monchhichi主題下午茶非常豐富，甜品造型精緻可愛。（相片來源：Klook）

灣仔5星級君悅酒店也有優惠，3月9日限時優惠預訂可免費升級至海景客房，另包價值$1,200的餐飲或水療消費額、自助早餐及Tiffin茶園外賣下午茶禮盒，星期日至四入住更可享最多30小時住宿體驗，每晚$2,720起（原價$5,052）。3日2夜住宿有齊以上優惠並追加鹿悅便當晚餐，只需$4,120（原價$8,382）。

Klook另有其他信用卡或付款平台優惠，可享額外折扣，詳情可按此瀏覽官方網站。



記者：張頌婷