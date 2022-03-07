【第五波疫情】阿燦廖偉雄近況曝光　感喉嚨痛驚「中招」分享3大舒緩方法

▲ 廖偉雄分享舒緩喉嚨不適方法。

本港第五波疫情嚴峻，令不少人都人心惶惶，很害怕會中招。近年移居廣州的64歲阿燦廖偉雄（燦神），雖然已退隱幕前多時，不過早前約2年前開設個人YouTube頻道，不時拍片分享健康資訊，希望可幫助更多的人。

日前，廖偉雄上載的最新短片中就自爆喉嚨痛驚中招，仲分享3大方法舒緩。在片中，廖偉雄指今個疫情沒得搞，只是遲中早中的問題。

廖偉雄更自稱是喉嚨痛和扁桃腺發炎方面的專家，皆因他指當年拍戲經常休息不足，令身體很弱，加上有抽煙習慣，所以更易患病，最嚴重的一次，更試過感冒菌走到耳朵，導致耳水不平衡。

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分享舒緩喉嚨痛的方法

由於經歷過多次喉嚨痛的經驗，加上疫情關係，坊間有很多人提議可用鹽水漱口消炎，希望可防止將病毒透過口腔流入身體。但廖偉雄指鹽太少又沒有效用，鹽太多又會刺激喉嚨，所以他建議3個方法。

首先他指，在醫生介紹下，有用天然海水噴鼻劑紓緩喉嚨痛或滴蜂膠有消炎解毐的功能，但廖偉雄表示今次對其情況效用不大。

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之後，他再改朋友介紹的中藥，情況就似乎有所改善，更精神奕奕在花園拍攝說︰「瞓咗晚就搞掂晒。」

隨後燦神再上載兩次檢驗的快速測試的結果，都是呈陰性。片尾他再次強調以上資訊純屬個人經驗分享，有病一定要問醫生，如不幸「中招」必定要飲大量水，最好飲檸檬水，補充維他命C。

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廖偉雄放棄演藝事業以務農為生

廖偉雄近年搬到廣東羅定市定居並開開設燦神農場，其農場種植的「亞燦米」，獲頒全國十大好米，更是中國華南地區唯一有國際3大認證的大米。

他曾接受訪問談及，為何決定放棄娛樂事業表示，曾被誤以為是為了北上做生意賺人仔，然而其實他是為了珍惜所擁有的。

他指成為演員令很多人認識廖偉雄，他也同樣認識很多人，不過坦言在有需要時打開電話簿，卻發現能夠救助他的卻沒有多少人，因此學懂得珍惜，決定過平實的生活。