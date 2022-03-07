【兩會2022】韓正接見港區人大提3個希望　包括籌劃經濟發展、解決房屋問題

▲ 港區人大代表透露向傳媒會面內容。（直播截圖）

主管港澳事務的國務員副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍，今日上午在北京接見港區人大代表。據悉，韓正在會上向代表提出3個希望，涉及控制疫情、做好特首選舉，解決香港的房屋問題等。

一、按照中央要求，支持港府做好香港防疫抗疫工作。對港府推遲特首選舉，中央予以支持。

二、做好特首選舉，支持新特首依法施政。希望代表支持港府統籌謀劃長遠發展 ，包括以金融及創科為主的經濟發展，藉優勢提升競爭力；以及解決廣大市民關心的「短板」，尤其積存已久的民生、房屋發展問題，讓市民看到希望。代表亦要積極建言獻策。

三、主動對接融入國家發展大局。

與會的港區人大代表陳勇引述韓正指，中央充份肯定過去一年，港區政府來之不易的成績，包括完善選舉制度及落實港區國安法，為香港由亂及治帶來好的改變。中央始終堅持一國兩制、港人治港，又提及本港行政立法良性互動，立法會出現齊心協力的畫面。

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記者：陳葆琳