【兩會2022】韓正接見港區人大提3點希望　包括籌劃經濟發展、解決房屋問題

▲ 港區人大代表透露向傳媒會面內容。（直播截圖）

主管港澳事務的國務員副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍，今日上午在北京接見港區人大代表。據悉，韓正在會上向代表提出3個希望，涉及控制疫情、做好特首選舉，解決香港民生「短板」，包括房屋問題：

一、按照中央的要求，全力支持配合香港做好疫情的防控工作，又指中央是理解及支持的推遲新一屆特首選舉。

二、做好特首選舉工作，支持新一屆特區政府依法施政，積極建言獻策群策群力，破解難題；真誠希望港區人大代表全力支持特區政府統籌謀劃香港長遠的發展，涉及兩大方向：

香港作為金融中心和創科中心為主的經濟發展，這是香港的優勢，是香港未來國際競爭力的所在，中央全力支持

香港要解決廣大市民關心的民生中突出的「短板」，一個是房屋問題，不可以一蹴而就，要求香港有頂層的設計、總體的規劃、長遠的目標和現實的舉措相結合，讓市民看到希望，得到實惠。

三、主動對接國家發展的戰略，融入國家發展大局的大平台，香港有自己的優勢特點，有自己使命。香港把握國家發展機遇，主動對接國家發展大局，香港一定要一定能為國家發展貢獻，能夠為香港發展作出貢獻，只要有信心就沒有戰勝不了的困難；戰勝疫情，則可迎來更好的未來。

港區人大代表陳勇引述韓正指，回顧過去兩年，港區國安法改變了香港國安不設防的情況，重塑香港良政善治的格局，確保香港穩定全面的管治權及行穩致遠，這些都具有重大的意義，確保了國家利益及香港整體利益，證明一國兩制「行得通、得人心、辦得到」。

他說，中央的舉措無論落腳點或出發點都是聚焦一點，就是全心全意堅持好發展好香港，把香港同胞貼心的長遠利益維護好，都是為了香港長遠發明穩定和長治久安。據引述，韓正提及，無論是過去、今後，中央始終堅持一國兩制港人治港高度自治，這個決心始終不會改變。

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記者：陳葆琳