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【院舍爆疫】部分院舍疫情嚴峻及職員人手短缺　業界料兩周內最多為8成長者打針

社會 11:10 2022/03/07

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部分院舍疫情嚴峻及職員人手短缺，業界料難兩周內為所有長者打針。（資料圖片）

本港第五疫情嚴峻，安老院舍成為重災區，當局為安排注射疫苗外展隊為院舍長者接種新冠疫苗，中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英料，院舍爆疫及職員人手短缺，難以兩周內為所有長者打針。

李伯英今日（7日）在港台節目指出，在目前疫情下，相信難以在兩星期內為所有院舍長者接種新冠疫苗，估計最多只能為7至8成人接種，部分已出現爆發的院舍，要留待1至2周情況緩和後，才可安排接種服務，另有個別院舍過半職員染疫，難以安排人手為院友接種。 

李伯英稱，到診醫生因應疫情嚴峻而暫停到訪及注射疫苗服務，在疫情嚴峻底下屬無可厚非，長者外展服務維持運作，會員平均輪候一周已可使用服務。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：陳麗娜

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