【消費券1萬】 考慮疫情急劇變化　首階段5000元消費券提前下月直接發放【不斷更新】

1萬元電子消費券分兩期派發，最快4月到手。財政司司長陳茂波今日（7日）出席記者會，交代消費券計劃的詳情。

【11：44】

政府表示，市民如持有樂悠卡，且上期領取消費券的個人八達通已取消，則可致電八達通卡熱線29695500重新登記，無需額外提交表格。【下一頁】

【11：39】

使用支付寶香港和WeChat Pay的市民，可一次過領取5,000元消費券。

使用八達通領取消費券的市民，在當月月尾用畢首階段4,000元後，便可於翌月16日領取剩下1,000元。在5月31日前用畢首4,000元後，便可於6月16日領取剩下1,000元。【下一頁】

【11：38】

首期5,000元消費券將於4月發放，實際發放日期將視乎疫情發展再作公布，現時並無實際日期。

【11：30】

陳茂波表示，首期5,000元消費券，將於4月內發放。他表示，預算案以疫情將會顯著轉差為假設而設計，希望加強對中小企和市民的支持。

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記者：陳梓蔚