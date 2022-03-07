【飛虎3壯志英雄劇透】第11集劇情預告　Leo氣憤被杜文彬作弄向對方注射毒針

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第10集講到S Team得知瓦干布竟突綁架杜文彬之妹，立即展開調查。

第11集（7/3）

Leo致電杜文彬，再度要求杜文彬交出神秘物品DH2。

杜文彬為救妹妹杜以盈，在許森幫助下，甩開警方的跟蹤，攜帶著DH2孤身前往和Leo交易。

但原來這一切，早已在S Team的嚴密監控下，只是杜文彬救妹心切，懵然不知……

S Team一路緊緊地跟蹤杜文彬，一路結合已有的線索，最終鎖定瓦干布匿藏杜以盈的地方，正是一個汽車墳場。

杜文彬帶同DH2與Leo見面，要求對方立即釋放杜以盈，並讓二人安全離開，Leo眼見朝思暮想的DH2就在眼前，也沒有傷害杜以盈的必要，便欲答應杜文彬的要求。

但卻收到一個神秘訊息，直指杜文彬手上的DH2是假貨，Leo氣憤杜文彬竟想作弄自己，遂為杜文彬注射毒針，強迫杜文彬說出真正的DH2的下落。

幸好，千鈞一髮之際，S Team趕到現場，在文的帶領下，S Team展開攻堅，雙方頃刻激烈駁火，場面陷入一片混亂。

Leo和Renee趁機逃走，Mike卻在此刻現身……

《飛虎3壯志英雄》第10集劇情 上一頁

最新影片推介：Jeremy專訪