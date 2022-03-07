【消費券1萬】消費券4月中放款　首階段詳情一文看清

新一輪財政預算案宣布推出新一輪電子消費券計劃，財政司司長陳茂波今（7日）公布，首期消費券4月中先放款5,000元，TOPick為大家整理各常見問題。

1. 市民何時可領取收期消費券？

4月內，實際日期要視乎疫情發展再公布；消費期限則至10月31日。

2. 需要再提交申請嗎？

若收取上一輪消費券的儲值工具帳戶仍然有效，或並沒有遺失，市民毋須再次登記，消費券將自動發放至相關帳戶。

至於若相關帳號已經失效，包括已遺失及退回去年登記消費券的八達通等，市民要在本月25日前更新帳戶登記紀錄，可從消費券計劃網站下載或致電185000索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證副本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱 185000號消費券計劃秘書處」。

八達通用戶可同時透過消費券計劃網站提供的連結，更改登記紀錄，原本的八達卡將會被註銷。

3. 可以轉換平台取消費券？

首期消費券必須以去年登記的支付工具領取，即使要更新收取帳號也不可以轉用其他平台。

第二期消費券則可以重新選擇收取的支付工具及帳號，政府會引入新支付平台供大家選擇，目前4間支付工具營運商也未必有份。

4.首輪5000元消費券是否一次過發放？

去年透過支付寶、WeChat Pay HK及Tap & Go領消費券的市民將一次過獲發5000元。

八達通則會分兩期發放，首期4,000元，市民只要在5月至10月期間累積消費總額達4,000元，便可在下月16日獲發餘下1,000元消費券，即最快6月16日可領取，兩期的領取限期均為12月31日。

5. 若市民已移民，是否可領取消費券？

入境處沒有記錄市民離境的目的，只要市民過去兩年起碼有一天在香港便可以領取，且消費券必須在香港商戶消費。

6. 銀齡族可用樂悠卡領消費券？

若市民已由八達通轉用樂悠咭，並取消去年登記消費券的八達通，可直接致電八達通熱線2969 5500，職員會幫忙辦理更新手續，毋須額外提交申請表。

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記者：黃小冰