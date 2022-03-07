【潮物速報】人氣插畫師門小雷夥CASETiFY　推Electric Dreams少女手機用品

▲ 保護殼將支援iPhone及Samsung指定手機型號。（$319起/圖片品牌提供）

一直與不同創作媒體合作推出手機殼的品牌CASETiFY，最近傳來好消息，終於找來本地創作人加盟，今次合作對象正是人氣插畫師門小雷，由她操刀一系列以Electric Dreams為題的手機用品。

▲ 保護殼將支援iPhone及Samsung指定手機型號。（$319起/圖片品牌提供）

大家沒有可能今天還不懂門小雷這個名字吧﹗沒有接受過正統藝術的她，繪得一手好插畫，遠的不說，曾經掀起不少人重新閱讀武俠小說的《武道狂之詩》，所有的封面都由她親自操刀，風格凌厲。

而2020年，她亦衝出香港，於日本東京的Shibuya PARCO GALLERY X舉辦《SCENT OF HONG KONG》畫展，過往她的作品甚少製成產品供「粉絲」購入，所以今次CASETiFY為她推出以「Electric Dreams」為題的產品，就更加值得大家留意。

▼ 點擊圖片放大 +2

手機殼上的圖案講述一個女子團體組合成員們意外地進入名為「Electric Dreams」，在這個充滿挑戰和不確定性的未知宇宙中，她們互相扶持，過著透過品牌暢銷的手機殼和鏡面手機殼所呈現而成的多姿多彩生活。

當中對fans而言，就一定要留意以World's End Girls為主題的限量套裝，內裏包括4款限量夜光流沙手機殼構，然後成一幅美麗動人的場景，全球限量100套，加上每套均有著門小雷親筆簽名及專屬編號，可說是必入的產品。

產品查詢：3480 3281

記者：何偉雄