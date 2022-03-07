【尖子透視】愛沙尼亞交流見識科技教育 男生藉義教基層兒童盼推IT教育

▲ Paul盼從事IT教育工作，為培育新一代IT專才出力。

創新科技是推動全球發展的新動力，香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生黃民安（Paul）自小對編程感興趣，中學畢業後按興趣選修資訊科技學科課程，期間更有機會到愛沙尼亞交流，見識當地的創新教育模式，啟發他對創科的領會。學有所成的Paul，更於課餘擔任義務補習老師，協助有需要的中小學生，以知識回饋社會。

Paul與不少「IT人」一樣，自少喜歡「打機」。在遊戲的世界，各式精美的設計結合電腦程式，帶來無限的可能，令他對電腦軟件編程產生興趣。初中時，他已經喜歡在網上搜尋電子遊戲和各種程式的編碼方法，然而當時只視之為「興趣」或「嗜好」，未有在中學選修資訊科技學科。考畢中學文憑試後，他跟從興趣修讀IVE的軟件工程高級文憑課程，希望認真學習資訊科技的專業知識。

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Paul回想在中學時沒有修讀資訊科技相關科目，幸好IVE課程由淺入深，助他打好程式編寫、網絡及操作系統設計等基礎，加上興趣使然，付出更多時間及努力，讓他不但能夠追上學習進度，其GPA（成績平均積點）更高達3.99。

卓越的表現令他獲頒多項獎學金，包括政府的傑出學生獎學金、職業訓練局（VTC）的優秀企業實習獎學金等。這些獎學金一方面減輕他的經濟壓力，另一方面讓他可以參加更多元的學習交流活動、投入社會服務，認識自己，認識世界。

愛沙尼亞交流 見識科技教育新思維

就讀IVE期間，Paul曾參與海外交流，前往東歐國家愛沙尼亞考察3個星期。愛沙尼亞人口不多，但當地政府投放大量資源促進資訊及通訊科技發展，又積極推動電子教學和STEM教育等，培育當地學生從小學開始學習科技知識，培育創新思維，亦是全球首個國家將程式設計納入小學課程，英、美等國家均相繼仿效。

愛沙尼亞是科技教育的先驅，令Paul甚為讚嘆，他分享道：

愛沙尼亞是世界科技最先進的國家之一。交流期間，我曾參與當地大學的程式編寫課堂，在當地老師指導下，與同學合作進行開發程式等專題活動。我還見識到創新科技如何無縫融入日常生活細節中，例如大部分公共服務經已電子化；當地人購物時，可以用身分證在商場儲積分；巿場亦習慣無現金交易，又會採用無人機送貨等。此行讓我對科技發展及教育的重要性有更深入的體會。

兼顧義務工作 傳授知識

學業以外，Paul熱衷服務社會，積極參與IVE安排的義工活動。他回想在中小學時，因沒有得到適當的學習支援，升學路上一度感到迷茫，所以希望向有需要的小朋友傳授知識，協助他們追上學習進度。他在IVE就讀期間，經已在本地具規模的網上義務補習平台擔任導師，為基層小朋友服務，與他們同行。

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愛沙利亞的交流經驗，讓他相信教育可改變生命，即使經已投身全職工作，他仍繼續抽時間為中小學生義補，讓有需要的小朋友得到適當支援，鼓勵他們在人生跑道上全力以赴。

Paul完成IVE課程後，獲香港科技大學取錄，升讀計算機科學學士學位，剛於去年畢業。現時他在位於科學園的初創公司任職程式編寫員，負責開發並優化零售或餐飲銷售系統的應用程式；讓使用者透過手機程式管理相關內容，充分發揮所長。未來他希望繼續在資訊科技行業發展，累積工作經驗及教學心得，然後從事IT教育工作，為培育新一代IT專才出力。

責任編輯：鄺嫻