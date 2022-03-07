【串謀謀殺】補習教師夥同男子涉串謀謀殺案　陪審團早上退庭商議

▲ 補習教師夥同另1男涉串謀謀殺受審，高等法院陪審團今早退庭商議。資料圖片

警方早前年揭發1名補習教師涉無牌管有彈藥及槍械等，涉案兩名男子其後被控串謀謀殺等兩罪，兩人早前於高等法院否認控罪開審。經過32天聆訊後，法官今(7日)早完成引導陪審團，陪審團隨即於早上退庭商議。

涉案首被告蘇緯軒（20歲，報稱無業）及次被告蘇翰韜（31歲，報稱任職補習教師）被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥兩項控罪，控罪指兩人於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩及其他身分不詳的人，一同串謀謀殺林靖峰；兩人又被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間在香港，與翟詠詩及其他身分不詳的人串謀無牌管有槍械及彈藥，即槍、滅聲器和彈藥。

另外，新冠疫情持續嚴峻，司法機構上周五(4日)宣布所有聆訊作一般延期，除緊急聆訊或由法官作特別指示的案件及聆訊可繼續進行，其餘案件則押後作重新排期。高院法官李素蘭早前已表示本案續緊急情況，故今早續引導陪審團後，陪審團隨即退庭商議。

至於原定排期於今早在高等法院進行的案件及聆訊，部份則已延期作重新排期，原定今早頒下判決及判詞的裁判法院上訴判決，須擇日再頒下判決，部份書面判詞則如常頒下。法官今早亦曾開庭處理部份保釋申請，以及以遙距聆訊方式處理民事案件。至於在裁判法院正在審訊的案件，部份今早仍繼續進行審訊。

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記者：林育慧