【好人好事】一家六口確診求助無門兼缺糧　隔離中區議員遙距動員街坊「集資」救援

▲ 一家六口隔離期間求助無門，幸得街坊支援。

疫情失控，市民無助。馬鞍山有6人家庭因全家確診而需居家隔離，惟隔離期間得不到任何政府支援，甚至連食物也幾近耗盡。有知情社工情急之下唯有向當區區議員求助，詎料對方也正居家隔離，所幸最後區議員動用社區人脈，動員街坊送物資送到缺糧單位。沙田區議員麥潤培事後在facebook群組大讚「街坊做到嘢」；他接受TOPick查詢時透露，全港十八區其實都有類似個案，甚至有些家住戶元朗的市民也因求助無門，打給他求助，令他感到相當痛心。

身兼沙田區議會主席的區議員麥潤培早前在「馬鞍山之友」群組分享，「收到駐校社工求助，指有街坊一家六口因確診隔離缺糧。」他寫道：「政府冇支援，社署打唔通，食衛局又唔通，市民好似在家等死。」

不過，由於他本人當時也在隔離，於是動員街坊籌集物資，再統籌眾人將物資送到該有需要的單位，「我用我既有的聯繫力量，最後『遙距物資支援』成功。今晚、明天陸續有資源送到該單位。」他感概道：「今次不要再講麥仔做到野，應該要說：利安街坊做到野！」

一小時內逾10名街坊響應

本身也是社工的麥潤培接受訪問時指，收到求助後特別緊張，因知道該六人家庭有許多特殊需要，且「有老友嫩，有長者年過七十歲，也有小朋友讀緊幼稚園」。不過，由於當時被列為密切接觸者，無法外出，掙扎良久，「都係決定要做啲嘢，乜嘢物資都冇佢地真係會唔掂」。

於是，他立刻在六個街坊whatsapp群組動員，「一個鐘之內已經八方支援，各種物資都有，有應急藥物，有麵包、米、水果、果汁，足夠嗰個家庭生存一段時間。」他其後再統籌一眾街坊，分批將物資送到有需要的家庭門口，「十幾個街坊，分七批上去，送到門口就離開，我再打電話叫嗰家人開門攞，全程無接觸支援，我記得我打左七次電話叫佢開門。」

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每日各區均有同類個案 區議員感痛心

麥潤培透露，其實各區都有類似案例，「很多人求助無門，上網找電話，找到沙田區議會網頁上面我個電話，就打俾我，好多人係其他區，甚至元朗嘅都有。」說到此處，他更哽咽道：「個個都好慘，我好心痛，但我係其他區冇人脈網絡，可以點幫？依家我自己都打唔到俾政府。幫唔到，佢地就鬧我，我日日都俾人打電話鬧。好似變咗市民發洩對象咁。有時我只能夠提供啲資料俾佢地。但佢地打嗰啲（政府）電話，都係打唔通。」

他又指出，政府信息量很多，但流通量太低，「有資訊，市民唔知道，有資源，市民攞唔到。甚至我聽到有啲唔需要物資嘅市民，反而有物資送到佢地屋企，情況十分混亂。」他促請政府一定要「落地」查看市民情況，

要求佢隔離，要有相應跟進，唔係叫佢地自生自滅，有啲家庭真係弱勢，冇人脈網絡，冇支援，我哋社工見到呢啲最心痛。

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責任編輯：莊恭南