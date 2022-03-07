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【新冠肺炎】觀塘和青衣增社區疫苗接種中心提供科興疫苗　明日起可網上預約

社會 11:42 2022/03/07

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

市民接種疫苗。（譚以諾攝）

政府今日（7日）表示，本周五（11日）起在觀塘市中心和青衣增設社區疫苗接種中心，為市民提供科興疫苗接種服務，明日(8日）上午9時起可網上預約。
 

  • 創紀之城5期社區疫苗接種中心專為3歲至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士接種科興疫苗。

    接種中心位於觀塘道418號創紀之城5期17樓，市民可經港鐵觀塘站直達apm二樓，前往創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心
     
  • 港鐵青衣站社區疫苗接種中心為所有3歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。

    該中心位於港鐵青衣站U2層機場快線大堂非付費區（往香港方向）

該兩個社區疫苗接種中心的開放時間均為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。

除預約接種外，創紀之城5期社區疫苗接種中心會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。港鐵青衣站社區疫苗接種中心則會向發0歲或以上長者派發「即日籌」。

社區疫苗接種中心
 
為3歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

  • 北角渣華道體育館
  • 佐敦官涌體育館
  • 沙田源禾路體育館
  • 港鐵青衣站社區疫苗接種中心（由3月11日起）

 
為3歲至17歲和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

  • 銅鑼灣香港中央圖書館
  • 長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心
  • 觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心（由3月11日起）

 
為5歲至11歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

  • 九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心
  • 沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心
  • 黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心
  • 荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心

 
為12歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

  • 薄扶林香港大學陸佑堂
  • 荃灣體育館
  • 西營盤中山紀念公園體育館
  • 旺角界限街體育館
  • 教育局九龍塘教育服務中心
  • 九龍灣體育館
  • 西灣河體育館
  • 觀塘曉光街體育館
  • 荔枝角公園體育館
  • 元朗體育館
  • 葵涌林士德體育館
  • 屯門大會堂
  • 粉嶺和興遊樂場
  • 沙田大會堂
  • 沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）
  • 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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