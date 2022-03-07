【新冠肺炎】觀塘和青衣增社區疫苗接種中心提供科興疫苗 明日起可網上預約
社會 11:42 2022/03/07
政府今日（7日）表示，本周五（11日）起在觀塘市中心和青衣增設社區疫苗接種中心，為市民提供科興疫苗接種服務，明日(8日）上午9時起可網上預約。
- 創紀之城5期社區疫苗接種中心專為3歲至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士接種科興疫苗。
接種中心位於觀塘道418號創紀之城5期17樓，市民可經港鐵觀塘站直達apm二樓，前往創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心
- 港鐵青衣站社區疫苗接種中心為所有3歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。
該中心位於港鐵青衣站U2層機場快線大堂非付費區（往香港方向）
該兩個社區疫苗接種中心的開放時間均為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。
除預約接種外，創紀之城5期社區疫苗接種中心會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。港鐵青衣站社區疫苗接種中心則會向發0歲或以上長者派發「即日籌」。
社區疫苗接種中心
為3歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心
- 北角渣華道體育館
- 佐敦官涌體育館
- 沙田源禾路體育館
- 港鐵青衣站社區疫苗接種中心（由3月11日起）
為3歲至17歲和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心
- 銅鑼灣香港中央圖書館
- 長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心
- 觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心（由3月11日起）
為5歲至11歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心
- 九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心
- 沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心
- 黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心
- 荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心
為12歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心
- 薄扶林香港大學陸佑堂
- 荃灣體育館
- 西營盤中山紀念公園體育館
- 旺角界限街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 九龍灣體育館
- 西灣河體育館
- 觀塘曉光街體育館
- 荔枝角公園體育館
- 元朗體育館
- 葵涌林士德體育館
- 屯門大會堂
- 粉嶺和興遊樂場
- 沙田大會堂
- 沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）
- 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）
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責任編輯：余思嵐