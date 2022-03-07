【新冠肺炎】觀塘和青衣增社區疫苗接種中心提供科興疫苗　明日起可網上預約

▲ 市民接種疫苗。（譚以諾攝）

政府今日（7日）表示，本周五（11日）起在觀塘市中心和青衣增設社區疫苗接種中心，為市民提供科興疫苗接種服務，明日(8日）上午9時起可網上預約。



創紀之城5期社區疫苗接種中心 專為3歲至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士接種科興疫苗。



接種中心位於觀塘道418號創紀之城5期17樓，市民可經港鐵觀塘站直達apm二樓，前往創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心



專為3歲至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士接種科興疫苗。 接種中心位於觀塘道418號創紀之城5期17樓，市民可經港鐵觀塘站直達apm二樓，前往創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心 港鐵青衣站社區疫苗接種中心為所有3歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。



該中心位於港鐵青衣站U2層機場快線大堂非付費區（往香港方向）

該兩個社區疫苗接種中心的開放時間均為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。



除預約接種外，創紀之城5期社區疫苗接種中心會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。港鐵青衣站社區疫苗接種中心則會向發0歲或以上長者派發「即日籌」。

社區疫苗接種中心



為3歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

港鐵青衣站社區疫苗接種中心（由3月11日起）



為3歲至17歲和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

銅鑼灣香港中央圖書館

長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心

觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心（由3月11日起）



為5歲至11歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心



為12歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

薄扶林香港大學陸佑堂

荃灣體育館

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

九龍灣體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

屯門大會堂

粉嶺和興遊樂場

沙田大會堂

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

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責任編輯：余思嵐