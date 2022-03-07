【疫苗接種】何栢良倡應重點為70歲以上長者打復必泰　可短時間內降死亡個案

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港第5波疫情累計錄逾45萬宗病例、逾1,700宗死亡病例，其中逾9成死亡個案為60歲以上長者。 港大感染及傳染病中心總監何栢良表示， 70歲以上長者接種滅活疫苗後的免疫反應來得較慢，要打3針才較穩妥，認為 港府應重點為70歲以上長者接種復必泰疫苗，可在短時間內令死亡個案「斷崖式」下降。

何栢良今早（7日）在港台節目《千禧年代》中提到 ，安老院在今波疫情來說是一個重災區，有6至7成死亡個案或入深切治療部個案屬院友，原因是與港府沒有為最高群組的人士安排接種疫苗有很大的因果關係。

他 引述巴西疫情的研究指出，70歲以上長者若只接種一劑科興疫苗，對於預防重症及死亡並無明顯效益；若接種兩劑科興後首2個月，死亡率最高可減低7成，惟第2針後4至5個月，有關成效則降至一半。他解釋，主要基於70歲以上長者接種滅活疫苗後的免疫反應來得較慢，要打3針才算比較穩妥。

他又參考澳洲及英國數據，指長者接種1針復必泰疫苗後，免疫反應來得很快，打完第1針後最快一星期後已有明顯效果。

在減低死亡率方面，何栢良說，數據顯示，對於沒有接種疫苗的新冠患者，每1萬人約有350人死亡；如果已打1針復必泰達3星期，則減至每1萬人約有70人死亡；若於第3周接種第2劑復必泰，更進一步下降至每1萬人約有30人死亡。

如果我地重點為70歲以上長者接種復必泰疫苗，短時間內可以令死亡個案「斷崖式」下降。

他認為，為有長期病患或70至80歲以上安老院舍長者接種復必泰疫苗無問題，重申打1針復必泰已可減低死亡機會，打2針亦對即時減低死亡率的成效更加明顯，比起打3針科興的成效優勝很多，認為院友及家屬在策略上要想清楚；而 港府也要確保院舍的長者可選擇接種復必泰疫苗或科興疫苗：

唔好因為無得揀而逼佢哋只可選其中一款疫苗。

至於國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年建議本港設立定點醫院，何表示內地在防疫或分流處理重症病人方面經驗很值得本港參考，又批評現時在醫管局的情況是極不理想，急症室的環境亦十分惡劣，有近2000名臥床病人在滯留，部分醫院更有400至500人在等入院，當中大部分是長者。

他指出不同醫院在分流病人方面未到位，認為醫管局應分配部分病人到非重災區醫院；另也應將部分輕症的病人轉到社區的治療設施以騰空醫院病床。他又認為定點醫院難以解決迫在眉睫的問題。

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責任編輯：郭詩詩