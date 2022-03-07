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【940920】劉俊謙蔡思韵理性合作無壓力　吳海昕期待揭余家聰林楚凝神秘底蘊

娛樂 12:18 2022/03/07

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ViuTV劇《940920》在今晚（3月7日）首播，故事講述余家聰（劉俊謙飾）、林楚凝（蔡思韵飾）及Yeesa（吳海昕飾）譜寫不同平行時空下縱橫交錯的愛情故事。

今次《940920》內，劉俊謙（Terrance）再次與女友蔡思韵（Cecilia）情侶檔合作拍劇。蔡思韵指因為自己之前有追看《二月廿九》，所以今次可以參與拍攝感到十分興奮。

【940920】劉俊謙蔡思韵快問快答爆新劇小秘密　大膽建議魯庭暉演天使得得B

劉俊謙蔡思韵理性討論

被問及二人情侶檔上陣會否有壓力時，蔡思韵笑言絕對沒有：「因為我地工作嘅時候就會係工作嘅態度，大家做返自己角色。所以通常都係互相俾下意見同鼓勵。」

至於劉俊謙亦表示，今次和另一半合作拍劇，二人大部份時間都是理性討論，研究如何互相配合可以令效果更好。 

吳海昕無壓力
 
對於《二月廿九》被喻為神劇，吳海昕（Sofiee）表示因為知道觀眾對《940920》有所期望，整個團隊雖略感緊張，但仍保持平常心拍攝：「始終呢個故事係Fans對《二月廿九》情意結嘅延續。因為對合作團隊有信心，所以都無俾太大壓力自己。」

被問有否羨慕劉俊謙和蔡思韵情侶檔拍劇時，吳海昕笑言並不介意，更指自己十分期待他們二人合作的戲份：「因為Yeesa嘅故事係《二月廿九》已經交代得好完整。反而劉俊謙嘅角色比較神秘，所以今次都好期待佢同蔡思韵嘅故事。」

最新影片推介：Jeremy專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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