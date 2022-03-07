【第五波疫情】商台再增染疫人數　DJ朱薰自爆確診︰一家大小安好

▲ 商台DJ朱薰在深夜自爆曾確診，現已康復。

本港第五波疫情持續爆發，娛樂圈亦有多人染疫，其中商台先後有DJ、播音員確診，包括廣播劇《十八樓C座》的「周老闆」金剛 、《公子會》節目主持劉翁、與鄭裕玲（Do姐）及余迪偉一同主持《口水多過浪花》的麻利，而昨深夜朱薰在社交平台也自爆染疫，現時已康復。

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育有9歲兒子及5歲半女兒的朱薰，昨深夜在社交平台上載多張身穿冷衫的靚相，並發帖文表示「估唔到上次岀街都仲着到大冷衫，之後再可以岀街之時已經係可以着短袖。」她續稱有一輪沒有岀街，是因為自己確診新冠肺炎，她解釋現在才自爆的原因。

冇岀街一輪，因為病咗，就係+ve咗，唔係stay嗰隻，真係test嗰隻。因為當時太多嘢要心煩同安排，所以冇特別講，專心處理同休息先。

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她未有進一步指出是自己或一家四口齊染疫，但她稱現在已經康復，「一家上下大小亦安好，大家唔駛擔心。」她主持的節目《知薰E》亦會復播。

▲ 朱薰與老公譚健榮育有一對仔女。（IG圖片）

瘋狂飲水紓緩病情

朱薰形容自己是「感冒完畢」，相信病情輕微，她分享染疫後最重要多喝水，「個人經驗瘋狂飲水係幫到手，宜家好似總有一個喺左近咁，保重呀各位」。

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朱薰於2月18日曾接受TOPick訪問時，稱自己連日在家進行錄音工作，但不幸遇上鄰居裝修，遭電鑽聲轟炸，加上有部電腦壞掉，要和孩子輪流用電腦，大嘆「我要錄音好慘，要等佢鑽同鑽之間攝住一句句錄，錄到懷疑人生。」該段時間朱薰返商台都戴上兩個口罩，做足防疫措施。

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責任編輯︰王明芳