【全民檢測】新華社：內地援港專班檢測量提升至每日127.5萬次　為開展全民檢測奠定基礎

▲ 消息指，全民檢測將於3月26日展開。（資料圖片）

內地官媒《新華社》報道，內地支援香港抗疫工作專班已遴選14間第三方檢測實驗室，具備127.5萬管的日檢測能力和足夠的核酸檢測力量，為支援開展全民檢測奠定基礎。

專班至今已經建立9,000人的檢測採樣支援隊，以線上線下結合的方式多次組織業務培訓並完成考核，隨時待命出發。

報道指，本港第五波新冠肺炎疫情急速惡化，形勢異常嚴峻。中央政府和內地各有關方面全力支援香港抗疫，全力支持香港特區政府履行抗疫主體責任。香港只要有求，內地必定有應。

自2月16日起，內地支援香港抗疫工作專班成立，按不同分工設立專家組、檢測與醫療組、隔離檢疫設施建設組、醫療物資供應組、生活物資保供組等工作組，根據特區政府提出的具體需求，出台一系列援港抗疫措施。

報道又提及，由中央援建的5個方艙醫院正在加快推進建設工程，預計將提供約1.6萬個床位；竹篙灣、啟德社區隔離治療設施建設工作穩步實施，約60天後提供首批1,000個單位，後續每20天分批交付2,000個單位，全部建成後將提供9,500個隔離單位，約2萬個床位。

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責任編輯：陳葆琳