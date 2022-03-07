【疫下消費】今起麥當勞app晚市優惠劵提早至下午5時開始　推微信支付三重優惠

▲ 今起麥當勞app晚市優惠劵提早至下午5時開始，推微信支付三重優惠。（圖片由麥當勞提供）

本港疫情持續嚴峻，麥當勞近日因人手短缺與物流時間延長，因而調整餐廳營業時間，餐廳今日（7日）表示，在全港超過245間麥當勞餐廳當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約 90 間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間，有關餐廳最新的營業時間，可參考此網址。

為了提供更稱心的全日優惠給顧客，麥當勞由今日起將晚市優惠劵時間提早至下午5時開始，讓更多市民可以享用優惠，與大家同心抗疫。本周麥當勞 App 提供「$40 從不孤單一人快樂晚餐」 優惠，包括雙層魚柳包、板燒雞腿包或巨無霸套餐，再加配朱古力或士多啤梨新地；還有特選「超值套餐減$5 」；全日均可享用的麥當勞App特選優惠，包括每天早上11時後的「$30 雙層洋葱牛蛋飽超值套餐」優惠。

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此外，鹽酥麥炸雞系列同樣列為麥當勞App的特選美食，在早餐方面，麥當勞 App亦推出「$18 新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」、「$29 歎熱香餅精選超值早餐」或「指定超值早餐套餐減$3」三款優惠。

除此之外，麥當勞聯乘 WeChat Pay HK 推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞 App 結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得$50電子現金券。另外，現有用戶將享有「買 $30 即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲 3 個狂賞印印花換領麥當勞$5 電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

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責任編輯：陳麗娜