【疫下食肆】麥當勞38間分店暫停營業　另外約90間會營業至下午6時【內附受影響分店】

▲ 今起麥當勞app晚市優惠劵提早至下午5時開始，推微信支付三重優惠。（圖片由麥當勞提供）

本港疫情持續嚴峻，麥當勞近日因人手短缺與物流時間延長，因而調整餐廳營業時間，餐廳今日（7日）表示，在全港超過245間麥當勞餐廳當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約 90 間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間，全線甜品站現暫停營業，有關餐廳最新的營業時間，可參考此網址。

38間暫停營業分店如下：

香港島（9間）

香港皇后大道西265號地下

香港山頂道118號山頂廣場2樓209-210號鋪（星期一至四暫停營業）

香港香港仔海洋公園山頂小食亭

香港筲箕灣愛東邨愛東商場地下11號舖

香港柴灣盛泰道100號杏花邨杏花新城地下G46舖

香港灣仔莊士敦道178-186號舖華懋莊士敦廣場地下2號舖

香港灣仔皇后大道東183號合和中心322-323號舖

香港跑馬地馬場2號公眾看台

香港灣仔莊士敦道74-80號地庫及地下部份

九龍（16間）

九龍土瓜灣真善美邨富寧街5, 7, 9號地舖

九龍土瓜灣馬頭圍道418號樂意居地下一號舖及一樓全層

九龍九龍城賈炳達道128號九龍城廣場地下上層UG02B, UG03 & UG05號舖

九龍旺角荔枝角道1號嘉業大廈地下(部分)及1樓

九龍深水埗荔枝角道150-174號萬盛閣地下1號舖

九龍大角咀塘尾道51號新港豪庭地下 F, G, H號舖及一樓部份

九龍油麻地彌敦道569-573A號富運商業中心地下B舖

九龍深水埗元州街213號美居中心9-19號舖舆23-26(部分)地舖

九龍深水埗青山道212-214號瑞麗閣地下及一樓

九龍深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G09號及G10號舖

深水埗白田邨(第七期及第八期)白田商場LG403號

九龍油塘鯉魚門廣場二樓201號舖位

九龍竹園南邨竹園商場S219A號舖平台部分

九龍慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下

九龍鑽石山鳳德邨鳳德商場202A號舖

九龍牛池灣清水灣道45號彩雲邨彩雲商場第二期地下上層A104及A115號店

新界（13間）

新界粉嶺一鳴路15號碧湖花園商場UG樓層34B號舖

新界屯門富泰邨富泰商場2樓215號舖

新界沙田馬場2號公眾看台

新界沙田博康邨博康商場2樓210號舖

新界沙田火炭駿景路1號駿景廣場地下G83A, G84-G85號舖

新界沙田大圍顯徑邨顯徑商場(A翼)三樓301B號舖

新界馬鞍山利安邨利安商場地庫三樓304號舖

新界沙田沙角村沙角商場二樓239號舖

新界荃灣荃景圍94-98號荃灣中心第二期地下6號舖

新界葵涌三號碼頭亞州貨櫃大廈B座12字樓

新界青衣青敬路31號青衣城地下G36-37號鋪

香港新界青衣楓樹窩路10號青衣邨青衣商場地下S1-S2號舖 Shop Nos.

香港大嶼山東涌健東路1號映灣園映灣薈平台1樓29及30號舖

為了提供更稱心的全日優惠給顧客，麥當勞由今日起將晚市優惠劵時間提早至下午5時開始，讓更多市民可以享用優惠，與大家同心抗疫。本周麥當勞 App 提供「$40 從不孤單一人快樂晚餐」 優惠，包括雙層魚柳包、板燒雞腿包或巨無霸套餐，再加配朱古力或士多啤梨新地；還有特選「超值套餐減$5 」；全日均可享用的麥當勞App特選優惠，包括每天早上11時後的「$30 雙層洋葱牛蛋飽超值套餐」優惠。

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此外，鹽酥麥炸雞系列同樣列為麥當勞App的特選美食，在早餐方面，麥當勞 App亦推出「$18 新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」、「$29 歎熱香餅精選超值早餐」或「指定超值早餐套餐減$3」三款優惠。

除此之外，麥當勞聯乘 WeChat Pay HK 推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞 App 結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得$50電子現金券。另外，現有用戶將享有「買 $30 即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲 3 個狂賞印印花換領麥當勞$5 電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

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責任編輯：陳麗娜、鄧凱文