【全民檢測】陳帆指全民檢測期間公共運輸不會停頓　考慮准每家一人外出買物資

▲ 運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，政府將推行全民檢測，消息指將於3月26日開始。運輸及房屋局局長陳帆今日（7日）表示，全民檢測期間，公共運輸不會停頓，惟班次及運力會減少。被多次問到當局會何時公布檢測細節，陳帆稱當局仍在草擬細節，會盡快交代，會有適當時間供市民準備。

陳帆今早於電台節目中表示，當局希望在全民檢測期間，將對市民的生活影響減到最低，但強調有關措施須不影響全民檢測成效。他強調，全民檢測期間公共運輸不會停頓，因醫療、金融活動等不會停頓，相信仍有市民要上下班，當局亦需用運送檢測陽性的病人到檢疫中心、為有需要家庭運送物資。

被問到因擔心檢測期間要禁足，導致近期有市民到超市搶購冰鮮食品，陳帆說，留意到有關情況，政府屆時會確保獨居長者及有需要家庭獲得支援，例如有醫療需要、全家染疫情況的市民，亦會設電話熱線。至於會否考慮在每個家庭容許一人外出購買物資，陳帆說，海外經驗有類似做法，當局會考慮。

陳帆亦多次被問到當局公布全民檢測細節的日期，他指當局定下日子後，會確保市民有適當時間了解及準備。

至於食品供應方面，他指出最近內地供港蔬菜非常充裕，而冰鮮食品供應數量是平日的兩倍，罐頭等亦有足夠存量，相信是因員工染疫而未及時上架補充，呼籲市民不須囤積食物。

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記者：黃悅晴