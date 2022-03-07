【私院支援】中大醫院新冠病房今日啟用　接收正康復中病人轉介按公院方式收費

▲ 中大醫院新冠病房今日啟用。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，醫療系統瀕失守。香港中文大學醫院今日（7日）宣布，已獲衞生署批准，即日開始啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者，現階段可提供24張病床，會首先接收及照顧部分16至75歲康復中的患者；收費方面將按照公院收費方式收費。

中大醫院行政總裁馮康醫生表示，第五波疫情肆虐，目前仍有大量確診者正待安排入院接受隔離及治療，公立醫院已嚴重超出負荷。中大醫院願盡一切努力支援及配合政府的抗疫工作，今次幸得政府相關部門及醫管局的協調，加上香港賽馬會的慷慨捐助，得以開始協助接收部分康復中的確診患者，希望可助減輕公營醫療系統的壓力。

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中大醫院將以「一樓兩院」的方式接收相關病人，用作接收新冠病毒患者的區域與醫院的其他範圍，在硬件設備及日常運作上均會完全分開，杜絕交叉感染的機會。同時，接收有關病患者亦不會影響其他病人及服務。

用作接收新冠病毒患者的指定隔離病房，相關病房已完成必要的升級改裝工程，包括負氣壓病室、隔離設施，確保達致感染控制及治療護理等多方面的適切標準。而有關樓層的通風系統經已作出調整，使該區的氣流不會與醫院其他範圍交疊：

在相關病房入口加設額外大門，形成緩衝區，有助穩定病房內的負氣壓

空氣由病房走廊至臥室單向流動，再排出戶外

每小時換氣 12 次、空氣不會再次回轉

於排氣管導口裝置高效率空氣微粒子(HEPA)過濾網

配備流動 HEPA 裝置，以應付急需加大空氣流動的突發需要

院方指，所有獲安排轉介的病人均會由救護車送抵中大醫院，並會經特定通道及升降機直接送往指定病房，相關病房亦已配備所需的檢查及治療器材。因此，相關病人由送院至住院的整個過程，並不會踏足醫院其他範圍，亦不會與院內其他病人接觸。

當相關病人康復出院，而中大醫院毋須再接收新冠病毒患者時，上述的指定隔離病房會進行深層清潔及徹底消毒，通風系統及病房氣壓會調整回正常狀態，有關工作需時大約一至兩星期。在確保病房環境安全及符合感染控制標準後，相關病房將變回一般住院病房，並如常接收病人。

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責任編輯：郭詩詩