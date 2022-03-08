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【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法　專家教3招紓緩染疫精神壓力

社會 10:03 2022/03/08

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確診者親述改善徵狀止痛法，專家教3招紓緩染疫精神壓力。

本港疫情嚴峻，可能你是確診者或者有同住家人中招，或者身體都有好多朋友確診，甚至要隔離或入院治療，市民抗疫身心都大壓力，今集《TOPick診症室》聽聽確診者心聲，專家分享如何在疫下提升自己抗壓能力。

《TOPick診症室》抗疫系列，今集由確診者親述改善徵狀方法，心理學家教如何紓緩染疫精神壓力。註冊輔導心理學家吳芷嫣在《TOPick診症室》節目中指，疫情下發現多人有抑鬱或焦慮情況求助個案，有人出現密集清潔行為，最後變成不可以不潔淨的強迫行為，繼而影響自己正常生活。

有確診者在節目中分享確診後最辛苦的徵狀，以及有何湯水紓緩，隔離期間又不能照顧其他家人，身為確診者及照顧者，身心感到大壓力，詳情即看：《TOPick診症室》。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：余思嵐

治療 強制檢測 疫情 壓力

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