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【食品供應】政府指蔬菜批發價持續回落　料活豬供應明日回復正常

社會 12:08 2022/03/07

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政府指蔬菜批發價持續回落。（資料圖片）

政府發言人今日（7日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，蔬菜批發價持續回落，而上水屠房今日恢復服務，活豬供應料明日（8日）可回復正常水平，呼籲市民無須過分採購。

發言人指出，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,200公噸，經漁護署及蔬菜統營處推出的內地供港蔬菜約為669公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價回落至每斤分別為6.1元及5.7元，整體蔬菜批發價已大致回落至平日水平。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約116公噸，約為平日內地供應量2.2倍。活豬方面，上水屠房今日恢復服務，荃灣屠房亦會繼續因應其運作情況提供屠宰服務，活豬供應預計可於明日回復正常水平。

昨日冰鮮家禽貨量約為14萬隻，數量約為平日內地供應量的7成；本地屠宰的活雞約8,700隻，數量約為去年平均每

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責任編輯：黃悅晴

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