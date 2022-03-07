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【院長心聲】疫情爆發市民恐慌搶糧食 院長醫生：天災人禍前唯有做好本分

健康 17:00 2022/03/07

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陳家亮院長醫生：天災人禍前唯有做好本分。

「院長，對不起！我不能回來，女兒中了！」「Francis，我中了兩條紅線！」每天都接收到這些只有香港人才明白的短訊。一個月前，這些訊息是駭人聽聞。今天，我們漸漸對這些訊息已經沒有太大感覺，不少人都憂慮下一個可能輪到自己。

醫院內，這病毒威脅着老人及長期病患者的生命，慨嘆不少重症患者沒有接種疫苗。無論是個人執意還是其他種種原因，如今都要付上沉重代價。今天老人院舍只有少數人士還未受感染，與時間競賽的空間越來越狹窄了。

在醫院以外的地方，大部分受感染的人士都是患上輕微徵狀，通常過一個星期左右便會痊癒。對於許多市民，這疫情所造成的恐慌及生活混亂似乎遠比健康威脅更甚，每天都有搶購糧食、服務癱瘓、公司結業的新聞，是什麼原因令到我們如此驚惶失惜、方寸大亂？反觀日本、南韓等地方每天有十數萬至數十萬個案，那裏的人民卻生活如常。我不是專家，所以不明白⋯⋯

還有太多不明白的事情，慢慢地領略自古以來「天災人禍」這個四字詞的箇中奧妙。既然我們沒有能力改變這四字定律，唯有緊守崗位，做好自己的本分，沉默地等待黎明的來臨。

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撰文 : 陳家亮 中大醫學院院長

日本 香港 南韓 長期病 結業 院舍 陳家亮 癱瘓 醫生 疫情

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