【少年法庭】51歲金憓秀3招凍齡成美胸皇后　影后為母還巨債終脫離關係

▲ 《少年法庭》金憓秀演技精湛。

Netflix《少年法庭》近日備受劇迷關注，當中演冷面法官的金憓秀，演技精湛，成一大亮點。現年51歲的金惠秀，演出過不少電影劇集，更是韓國大滿貫影后，金憓秀演技好之餘，亦擁有完美驕人身材，被媒體封作美胸皇后。

金憓秀在《少年法庭》演資深法官，專責少年法庭，因鐵面無私，跟同僚以至犯人家屬常起衝突，而她對少年犯亦十分嚴厲，雖認同要給予改過自新機會，但對犯嚴重罪行的少年犯人卻不會在判刑上留情。

金憓秀在劇中形象冷酷，不過她戲路縱橫，從影多年演過不同類型角色，更是連奪韓國三大三大電影頒獎禮的最佳女主角的大滿貫成就。

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其中在2006年演出電影《老千》，因劇情需要而有露點演出，當時已成名的她此舉亦令觀眾感震撼，更質疑是否用替身或合成處理，但導演指金惠秀十分專業，全是親身上陣，而此片亦令她三度奪青龍獎影后。

力壓全智賢封最美身材女星

金憓秀亦曾在韓片《盜賊門》跟全智賢合演美艷女賊，同戲演出還有李心潔、任達華等。

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凍齡有道的金憓秀，曾在觀眾投票選出的「最完美身材女星」中，力壓全智賢、李荷娜、姜素拉等，成為完美身材之冠，美魔女之名實至名歸。

現實中的金憓秀也有不少經歷，其中曾替母親還巨額賭債長達10多年，後來因此斷絕母女關係，最為媒體津津樂道，金憓秀其後更發表律師聲明，表示不會再承擔媽媽欠下的債務，強悍本色跟《少年法庭》女法官無異重。

現年金憓秀雖然年過50歲，但身材保養得十分好，36E上圍被封美胸皇后，她在出席公開活動時亦愛穿性感服飾。

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3招凍齡秘訣

金憓秀曾分享三招塑身秘訣，首先是攝取蛋白質，雖然十分愛吃，更無肉不歡，卻食極唔肥，而她稱肉中的蛋白質除增加飽足感，更有助塑造肌肉及燃燒脂肪。不過，她就堅拒食加工食品和肉類，如杯麵、午餐肉、，因這些都含高鹽份和油脂。

此外，她也會吃大量的蔬菜和水果，如番茄、花耶菜等，因番茄具豐富的茄紅素，花耶菜則具抗氧化劑，有助紓緩皮膚老化。蔬果則含纖維，有助排走毒素。

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▲ 曾演《盜賊門》

金憓秀也注重運動，在工餘時常會作快步走，因比跑步輕鬆，但也有助消耗熱量。曾是跆拳道三段選手的她，也會常練習拳擊和游泳來維持身材和肌肉線條。