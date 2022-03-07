【服藥須知】只有發燒症狀可吃傷風感冒藥？藥劑師教服用成藥須知：大包圍有不必要副作用

▲ 藥劑師強調，患者須服用對應症狀且適量的成藥，絕不能「貪心」。

第五波疫情持續，不少確診者出現發燒、喉嚨痛等症狀，「大包圍」自行服用成藥可加快康復？藥不能亂吃，「醫護行社區藥房」的藥劑師指出，絕不能「貪心」，服用不需要的藥物，會有不必要的副作用。他們教大家服用成藥的須知，列出不同症狀患者應選擇哪類成藥，並解答服藥時常見的問題。

最新影片推介：

「醫護行社區藥房」的藥劑師在其facebook專頁強調：「藥物只用來紓緩相應的症狀（例如發燒、發冷、乾咳等）。若沒有症狀則無需服用。若有症狀則服用對應症狀，並且適量的成藥，絕不能『貪心』。」

藥劑師指出，若出現以下症狀，應服用有相應成分的藥物：

發燒／發冷／全身痠痛：

paracetamol（撲熱息痛），有多個品牌例如「必理痛」／ibuprofen（布洛芬）

paracetamol（撲熱息痛），有多個品牌例如「必理痛」／ibuprofen（布洛芬） 喉嚨痛：止痛藥＋lysozyme（消炎酵素）／喉糖

乾咳：止咳藥

痰咳：bromhexine（溴己新）、carbocisteine（卡玻西典）

流鼻水：chlorpheniramine（氯苯那敏）

胃部不適：antacid（制酸劑）、simethicone（西甲矽油）

肚痛：hyoscine butylbromide （丁基東莨菪鹼）

噁心、嘔吐：dimenhydrinate（茶苯海明）

兒童、孕婦、有藥物敏感或長期病患人士，用藥上有不少注意事項，甚至禁忌症，用藥前應先諮詢醫護人員。

要服用多少顆「撲熱息痛（paracetamol）」 藥物才夠？

藥劑師：大部份新冠肺炎輕症患者，發燒持續不多於一星期。「撲熱息痛（paracetamol）」通常是每顆500mg，每日上限為4000毫克，每人每日最多服用8顆，大家可以酌量預備4至7日的用量。

止痛退燒藥撲熱息痛（paracetamol），成人、兒童用量請點擊下圖：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小朋友用藥量時按體重 和/或 歲數計算。若小朋友體重轉變快，但藥物為較早前處方，最好也重新計算一下用量。另外，要提防小朋友的退燒水有不同濃度，A牌子用5毫升不等於B牌子也是5毫升。

撲熱息痛有不同的配方，包括藥丸、藥水或栓劑（塞肛用），如無醫護人員指示，不建議同時使用。明白家長很多時也急於為小朋友退燒，但若服用過量退燒藥，很易傷害肝臟。

為何服藥3日也不退燒？

藥劑師：撲熱息痛（paracetamol）藥效較短，只有4至6個小時，故需持續服用才可維持藥效。藥效過後，小朋友及成人仍未退燒的話，可繼續服用；但若發燒減退症狀，就可隨時停用。

新冠肺炎時病毒感染，生病時各種上呼吸道症狀、發燒、發冷、全身痠痛症狀會持續一段時間，這是身體免疫系統和病毒「打仗」的反應，要有充足休息，多喝水。

個案1：服用不對應症狀的成藥

只有發燒症狀，但服用傷風感冒咳配方的藥物。（複方成藥：可紓緩發燒症狀、收鼻水、通鼻塞等）

藥劑師：若只有單一症狀（例如發燒），只需要服用相對應的藥物（例如撲熱息痛）便足夠了，未必需要用複方成藥，因為有機會「大包圍」服用了不需要的，白白承受不必要的副作用。（「複方成藥」定義：「大包圍」用藥，通常含有成分，因此可紓緩多種症狀。）

個案2：服用對應症狀但過量的成藥

有發燒、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，為了快點康復，服用A牌子＋B牌子的傷風感冒配方／服用C牌子的止痛退燒藥＋D牌子的傷風熱飲。

藥劑師：加吃藥物無助加速康復！大部複方成藥的成分會重疊，同時服用有機會用藥過量！因此用藥前最好對照一下成藥的成分列表，以確保沒有重複。若不確定，可以徵詢醫護的意見。

個案3：沒有症狀則無須服用

做了兩次檢測呈陽性，但沒甚麼不舒服，確診後可否服藥？

藥劑師：藥物是用來紓緩症狀，因此沒有症狀則無須服用。

內容獲「醫護行社區藥房」授權轉載

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣