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【防疫抗疫基金6.0】3項體育健身業相關資助今起發放　涉款超過3,700萬元

社會 12:34 2022/03/07

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3項體育健身業相關資助今起發放，涉款超過3,700萬元。（陳國峰攝）

民政事務局今日（7日）表示，陸續向獲批「體育處所資助計劃」、「健身中心資助計劃」及「康體用地資助計劃」的申請人發放資助，並繼續接受申請。

在第六輪「防疫抗疫基金」下，民政事務局推出「體育處所資助計劃」及「健身中心資助計劃」，分別為合資格的體育處所及健身中心營運者提供一筆過資助。兩項計劃自2月22日起接受申請。截至今日，兩項計劃合共收到逾千份申請。其中，370多份合資格的申請已獲批，涉及超過3,700萬元資助。

兩項計劃的截止申請日期均為3月21日。有意申請者應盡快遞交申請。相關的申請表格和指引可於以下網頁下載，「體育處所資助計劃」「健身中心資助計劃」

另外，民政事務局在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「康體用地資助計劃」，向在政府土地上提供康樂及體育設施的營運者提供財政資助。民政事務局已發信邀請合資格的營運者提出申請，截止申請日期為3月21日。截至今日，該計劃已收到28份申請。其中，9份申請已獲批，涉及90萬元資助。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：陳麗娜

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