【防疫抗疫基金6.0】3項體育健身業相關資助今起發放　涉款超過3,700萬元

▲ 3項體育健身業相關資助今起發放，涉款超過3,700萬元。（陳國峰攝）

民政事務局今日（7日）表示，陸續向獲批「體育處所資助計劃」、「健身中心資助計劃」及「康體用地資助計劃」的申請人發放資助，並繼續接受申請。

在第六輪「防疫抗疫基金」下，民政事務局推出「體育處所資助計劃」及「健身中心資助計劃」，分別為合資格的體育處所及健身中心營運者提供一筆過資助。兩項計劃自2月22日起接受申請。截至今日，兩項計劃合共收到逾千份申請。其中，370多份合資格的申請已獲批，涉及超過3,700萬元資助。

兩項計劃的截止申請日期均為3月21日。有意申請者應盡快遞交申請。相關的申請表格和指引可於以下網頁下載，「體育處所資助計劃」和「健身中心資助計劃」。

另外，民政事務局在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「康體用地資助計劃」，向在政府土地上提供康樂及體育設施的營運者提供財政資助。民政事務局已發信邀請合資格的營運者提出申請，截止申請日期為3月21日。截至今日，該計劃已收到28份申請。其中，9份申請已獲批，涉及90萬元資助。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜