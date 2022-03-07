【烏克蘭戰爭】波蘭媽媽邊境火車站擺放BB車　助烏克蘭母親帶孩子逃離戰火蹂躪

▲ 波蘭媽媽把BB車留在火車站，供烏克蘭媽媽帶孩子逃難。

母親們在戰爭時期的團結，能夠跨越國界。俄羅斯入侵烏克蘭，連日來發動攻擊，烏克蘭首都基輔及多個城市遭炮彈攻擊，造成大批難民流離失所。有波蘭媽媽們在邊境火車站月台擺放一排BB車，讓倉皇逃難的烏克蘭母親能更方便地帶著孩子，畫面令人動容。

據外媒報道，波蘭東南部村落Medyka是波蘭與烏克蘭主要邊境口岸，成千上萬的難民搭乘巴士、汽車或步行越過邊境，當中大多是婦女及孩童。據估計，每天有超過10萬人穿越烏克蘭和波蘭邊界。

▲ 波蘭媽媽們把BB車放在火車站內，供烏克蘭媽媽使用。（facebook圖片）

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Facebook專頁「The Other 98%」分享了一張波蘭邊境火車站的照片，從照片可見，月台上擺放了一排整齊的BB車，這都是波蘭媽媽們為烏克蘭媽媽準備的物資，讓她們可以方便地帶著孩子逃難，前往遠離戰爭的安全地方。

不少網民紛紛表示感動，「這是多麼體貼的想法」、「這些都是苦難帶給波蘭人的同理與智慧啊」、「波蘭人民的同情心與體貼令人欽佩」、「烏克蘭鄰國的創造力與良善讓我驚訝」。

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小男孩訣別父親

據早前報道，烏克蘭戰火不斷蔓延，不少烏克蘭家庭亦因男性成員接受國家徵召保衛家園，而被迫要與家人分離。8歲男孩貢查魯克（Mark Goncharuk）訣別父親後接受訪問，深深觸動網民心靈，被廣為流傳。小男孩邊說邊強忍淚水：

我們把爸爸留在基輔，他會變賣家當，去幫助我們的英雄、我們的軍隊。他甚至可能會上戰場打仗。

他透露，自己和家人向著邊境步行逾3小時，「原本要走上2、3天，慶幸遇到撤離巴士才讓我們可以搭車前行」。貢查魯克接受訪問時全程保持微笑，但最後說到父親時，仍難忍傷感，眼眶中滲出一滴眼淚。

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責任編輯︰王明芳