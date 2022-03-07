【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告

▲ 李彩華演技再爆發。

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演的TVB熱播劇《家族榮耀》，劇情愈來愈緊張。

上集講到甄芯（楊茜堯飾）出招令彩薇（熊黛林飾）銷毀高跟鞋的影片的醜事曝光，精神崩潰，耀宗（郭政鴻飾）帶她去新加坡休養，甄芯全權負責馬氏日常工作，如願以償。

至於啟禮（艾威飾）亦意外得知洛儀（李彩華飾）是其親生女兒。

【家族榮耀劇透】第21集劇情預告 啟禮對洛儀無微不至惹來反感

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洛儀得知生父身份

在今晚（3月7日）播出的《家族榮耀》，講充滿心計的甄芯擢升洛儀為代理總經理，又讓招娣加入公關部，令馬家團結發展集團事務。

甄芯發現展鴻收回老章酒吧的文件，日期正是老章出庭指證耀祖之前。啟禮跟著洛儀調任，對她無微不至，卻惹來反感，最終洛儀得悉跟他的關係，令她非常憤怒，再次演技大爆發。

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啟禮警告甄芯

至於明晚（3月8日）的一集中，啟禮積極討好洛儀，但不穫洛儀理會。愛女心切的啟禮，警告甄芯別傷害洛儀，又知道她與耀祖的死有關。

昭慈與文標被記者寫成一對，但她無心發展。

啟禮看見程峰與洛儀見面，跟蹤程峰。至於迪羅斯催促展鴻行動，令展鴻遲疑。

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