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【第五波疫情】富邦銀行3間分行有員工確診　今明兩日暫停營業

社會 12:44 2022/03/07

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富邦銀行中環總行今、明兩日將暫停營業。（資料圖片）

第五波疫情持續，多家銀行分行因有確診個案而影響服務。富邦銀行今日（7日）宣布，3間分行將於今明兩日將暫停營業，3月9日恢復服務，包括中環總行、旺角分行及荃灣分行。

富邦銀行表示，由於有員工確診，3間分行將於3月7日及8日暫停，並已安排相關分行進行徹底消毒及清潔，分行內所有員工亦將接受檢測。暫停營業分行如下：

  • 中環總行，地址：德輔道中38 號富邦銀行大廈
  • 旺角分行，地址：彌敦道602號總統商業中心地下
  • 荃灣分行，地址：大河道22-28號榮安大廈地下及1樓

富邦銀行指，有關分行暫停服務期間，客戶可透過網站或使用流動應用程式，亦可前往皇后大道東分行、銅鑼灣分行辦理銀行服務。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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