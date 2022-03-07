【第五波疫情】疫情下運輸司機無工開 好老闆加$3000底薪幫補獲激讚

▲ 疫情下運輸司機無工開，好老闆加$3000底薪幫補獲激讚。

本港疫情嚴峻，經濟受重挫，各行各業大受打擊，不少打工仔手打口停。不過近日有網民分享朋友經歷，指對方任職運輸司機，疫情下工作機會大減，不少同行只能靠底薪維生，有見及此，他的老開決定加3000元底薪，為員工雪中送炭，帖文一出，即獲網民大讚。

樓主於香港討論區以「原來而家仲有好老細！」為題發文，指有朋友任職運輸司機，一向都是「多勞多得」，但疫情下，不少人手停口停，「而家好多司機一係因為大廈有人確診一係佢屋企人或者自己確診要隔離唔可以開工」。

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樓主續指，「呢啲環境我估好多公司會減人工或者將佢哋變做日薪，有開工先有糧出」，司機要靠底薪維生。不過，朋友的老闆竟決定加底薪3000元，「雖然加3000蚊，話多唔多話少唔少，但係而家仲邊度有受影響行業嘅老細肯唔減人工不特只，仲要加人工」。

帖文引起熱議，不少網民都留言稱讚老闆，「雪中送炭,，勝過錦上添花好多，讚」、「老細好好人, 依家個市咁差, 唔炒人已經好好」、「人間有情」、「真係好難得，呢啲老細值得有好員工」，亦有網民留言，「老細自己頂唔頂得順㗎」、「好明顯要留住人啦，而家咁缺人！否則成盤生意運作唔到啦」。

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責任編輯：羅嘉欣