【烏克蘭戰爭】18個月烏克蘭男童死於俄軍炮火　媽媽最後一次吻愛兒心碎哭問：為甚麼？

▲ 18個月男童死於俄軍炮火，母親悲痛不已。

大人的戰爭，稚子何辜？烏克蘭的媽媽們，也有著同樣質問。連日來受到空襲的烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol），一名18個月大男童，被俄軍炮火擊中性命垂危。雖然母親和男友拔足狂奔將他抱到醫院搶球，但最終仍回天乏術。母親得悉噩耗，當場痛哭到幾乎跌倒，只能最後一次擁吻漸漸失去體溫的愛兒，連問「為甚麼？為甚麼？為甚麼？」

正在談判的俄烏雙方雖然一度協議在部分地區暫時停火，但炮火聲很快又再響起。而由於此前俄軍進軍烏克蘭腹地受阻，連日來都改以大規模空襲當地城市，取代地面進攻，更造成不少無辜平民死傷。

停火談判破裂 炮彈碎片擊中男童頭部

其中一個俄軍曾同意停火的城市馬里烏波爾，日前俄軍再次炮轟當地。18個月男童基里爾（Kirill）頭部被炮彈碎片擊中，被送到醫院時，心跳已經停頓。醫生立刻為他戴上氧氣面罩，做心外壓，又用心臟去顫器搶救，但最終仍然無法將他年幼的生命救回。

母親亞茨科（Marina Yatsko）原本一直在門外滿臉淚水，焦急等候，希望有奇蹟發生。當她聽到愛兒死訊時，無法接受事實，當場哭倒在男友友費多（Fedor）懷中，連番質問「為甚麼？」

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▲ 母親最後一次吻別愛兒。

母不捨吻別兒子 醫護痛心

每個母親都痛恨戰爭。活生生的年幼生命就此被無情戰火奪走，母親悲痛欲絕，但在她面前，只剩下愛兒基里爾冰冷的身軀。她小心翼翼揭開包裹兒子的毛毯，就像每一個疼愛自己骨肉的媽媽一樣，她輕撫著兒子稚嫩的肌膚，親吻他天真的臉龐，但這是最讓媽媽痛心的一次，也是最後一次。

▲ 連醫護也蹲坐地上，無法接受男童喪生。

此情此景，讓站在一旁，之前才將小孩親手抱到醫院的費多，難忍傷痛，掩面而泣。無法救回男孩的醫護人員也蹲坐地上，眼神呆滯，痛心不已。

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責任編輯：莊恭南