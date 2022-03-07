【DSE2022】流傳應屆DSE考生想染疫望有抗體　港媽心痛子女為4月開考犧牲健康

▲ 網上流傳不少應屆DSE考生想盡早染疫，希望有抗體順利4月開考。

本港第五波疫情嚴峻，學生都備受影響，除了停課提早放暑假外，DSE考生的考期壓縮至3周，若赴考前快測呈陽性便禁止應考。不少考生很擔憂，近日網上流傳有考生想刻意去染疫，只為希望盡早康復及有抗體，趕及4月開考。一眾港媽得知都大感無奈，心痛子女為了考試而想到要犧牲健康。

女兒想染疫望有抗體

近日有名港媽在網上討論區「親子王國」發帖，標題為「流傳今屆dse學生討論想中covid19」，她從今屆DSE考生的女兒口中得知，很多考生包括女兒都想刻意去感染新冠肺炎，原因是為減低DSE開考才染疫而不能應試的風險。

佢話流傳今屆學生而家周圍走想中，因為而家中都係辛苦7天咁上下，早啲中好返就有抗體，趕得切4月考試，否則到考試時中就考唔到試，要校本評核咁不公平。

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女兒向媽媽坦言她跟同學都有這個想法，解說辛苦讀書讀6年就是為了DSE考試。港媽明白女兒何以有此想法，大感無奈何以不為確診考生有另外安排。

這一年我囡都不停出去補習，温習做練習，如果考唔到，真係又浪費金錢、浪費時間、浪費心血。

應屆DSE考生壓力大

有幾位港媽都有仔女是即將考DSE，她們皆指孩子們都想順利應考，有分享「其實我同我個女（中五）都有咁講過，如果我係考生都會咁諗」，另有港媽感慨「阿仔今晚先由7:00補習到11:00，如果冇得考，佢會發癲打人」。另一位媽媽指女兒表示萬一考不到DSE，就用學校成績去報澳洲大學，然而媽媽問女兒真心想去讀嗎？女兒答「唔想去都冇辦法」，可見今屆DSE考生壓力很大。

有網民勸阻考生不要有這樣的想法，指出確診可能有腦霧的後遺症，腦袋一片空白難以温習去考試，又指確診康復後有機會再中，會復陽。有港媽分享兒子沒有此想法，中了可能會感染家人或其他人，「積極備戰，準備好自己，不可控制因素就唔好擔心太多」。

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責任編輯︰王明芳