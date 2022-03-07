【公院爆煲】私院聯會指一直協助醫管局提供不同服務　坦言私院同樣面對人手問題

▲ 聖保祿醫院醫務行政總監、私家醫院聯會主席何兆煒指私院同樣面對人手問題。（資料圖片）

主管港澳事務的國務院副總理韓正昨日（6日）會見港區政協委員，在會上曾問及香港私家醫院是否拒收確診病人，並質疑做法有違醫學原則。 私家醫院聯會主席何兆煒今早（7日）在電台中提到， 私立醫院在抗疫兩年一直協助醫管局提供不同服務，亦會配合政府政策，又坦言私家醫院在環境及人員方面要接收新冠病人有一定制肘。

他表示完全認同 韓正所說 「白衣天使」的天職是救死扶傷， 會全力配合政府政策，不過他認為或有資訊傳遞不準確，指有政協都明白，私院在隔離設施方面與公立醫院不同。他希望市民不要只着眼這數天或這幾個月，因抗疫兩年來，私家醫院已處理公院逾4000個電腦掃描及磁力共振個案，亦完成數百個手術及為公院病人作洗腎服務，近來在人手緊絀下亦再撥20張病床 承擔非新冠病人 。

他表示 現時撥出來的病床都是接收非新冠病人，轉介過來的病人包括接受復康治療，反問私家醫院是否要趕走所有私家病人，接收醫管局的病人。

私家醫院是否要趕走所有私家病人而只接收醫管局的病人呢？

他表示，其工作醫院部分病人在入院時檢測陰性，期間轉為陽性也沒有「見死不救」，但一旦出現有關情況就一定要將他們轉為隔離病床，但醫院只有6間隔離病房 ，部分已用於處理肺癆患者，強調非只有新冠病人。

他又說，就算門診部想接收輕症病人，惟關注他們在等候區時如何避免出現交叉感染，坦言私家醫院在有關方面有制肘：

個心好想，但在環境及人員各方面配合都有一定的制肘。

他又指私家醫院同樣面對人問題，因部分員工或員工家人確診就不能上班，其工作的醫院亦比平日少約3成人手。

隨著疫情變化，可能人手亦會再減少。我們每日都在計算人手、有多少病床開不到、多少手術做不到。

被問到如何回應國家領導人或並他議員的批評，他認為要「擺事實講道理」，包括要如何配合政府，或人力資源問題上有好提議都會虛心聆聽；而國家領導人的鞭策，他稱會思考是否過去解釋不夠詳細而導致有誤解。

他續指出，私院接收新冠病人的難度，指現時若是醫院沒有做足保護措施而導致病人感染疾病，病人有機會控告醫院，保險亦未必理賠，除了金錢問題，亦是對其他病人的醫療責任。他說，社會仍然同意Omicron會經空氣傳播，故暫應以隔離病房處理才算合規格，認為除非專家同意或法例指引有變，再有依據收新冠病人。

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責任編輯：郭詩詩