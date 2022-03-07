【精神病藥物】港大醫學院研究肌肉注射藥物奧氮平鎮定藥　具成本效益率先急症室使用

▲ （經濟日報資料圖片）

香港大學李嘉誠醫學院藥理，及藥劑學系聯同香港6間急症室臨床團隊共同努力完成的隨機對照試驗研究結果發現，肌肉注射藥物奧氮平（Olanzapine）是一種可於急症室使用、能有效且安全鎮靜急性躁動患者的鎮定藥物。

最新研究發現指，肌肉注射抗精神病藥物奧氮平（Olanzapine）兼具成本效益的鎮定藥選擇。與現時急症室常用的氟哌啶醇（Haloperidol）相比，奧氮平不但具相近的成本效益，而且有著較溫和的心血管疾病特徵，亦較少引發錐體外症副作用（運動障礙）。可是，由於奧氮平的藥物單位成本比急症室目前使用的傳統藥物──即本港最常用的兩種鎮靜藥物咪達唑侖（Midazolam）和氟哌啶醇（Haloperidol）較高，醫學界尚未確定肌肉注射奧氮平是否更具成本效益。

研究團隊發現，肌肉注射咪達唑侖是成本效益佔優的藥物選擇，而肌肉注射奧氮平和氟哌啶醇則具有相近的成本效益。在臨床應用中，當有需要快速鎮靜疑似患有潛在思覺失調的病人，一般來說會傾向選擇使用抗精神病藥 (antipsychotics)，而不會選擇苯二氮卓類藥物（benzodiazepines, 譬如咪達唑侖），以免過度鎮靜病人，同時好讓精神科專科醫生能跟進和評估病人。

由於肌肉注射奧氮平的整體不良反應較肌肉注射氟哌啶醇為少，其成本效益亦相若 ，因此，在苯二氮卓類藥物不是理想選擇的情況下，肌肉注射奧氮平可以是比咪達唑侖較佳的鎮靜藥選擇。

研究團隊亦發現在整體急症室躁動管理成本中，人手佔成本很大部分，而藥物單位成本則佔相對微小的部分。

▲ 最新研究發現指，肌肉注射抗精神病藥物奧氮平（Olanzapine）兼具成本效益的鎮定藥選擇。(港大醫學院提供)

港大醫學院指，可率提供於鎮靜急症室急性躁動患者的三種藥物的比較成本效益實據。有關實據可用以支持引入和擴大奧氮平作為醫院急症室急性躁動鎮定藥的選擇。隨機對照試驗研究的結果發表後，有關肌肉注射奧氮平的使用被香港醫院管理局列入本地急症室指引，並加入於港島西醫院聯網的急症室藥物名冊。研究團隊預計最新的藥物經濟學研究結果，能推動更多的醫管局醫院聯網採用奧氮平肌肉注射。

有關研究結果已在《電子臨床醫學》（EClinicalMedicine）發表（按此瀏覽期刊文章）。

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責任編輯：余思嵐



