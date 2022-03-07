【明星扮靚】陳茵媺近照被激讚似大學生　3孩之母凍齡秘訣全公開【多圖】

▲ 陳茵媺近照被激讚似大學生，3孩之母凍齡秘訣全公開。

靚媽陳茵媺（Aimee）自從與視帝陳豪結婚後便淡出幕前，專心照顧丈夫及三名子女。因疫情關係大家留家抗疫，已年屆40的Aimee近日發放多張在家的自拍照，打扮樸素的她身材和樣貌都保養得宜，獲網民盛讚她有如大學生一樣。TOPick為大家整理Aimee的保養心得！

選美出身的Aimee有先天的優勢，擁有天使的臉孔、魔鬼的身材。於2013年被陳豪「私有化」，二人婚後成功「三年抱三」，先後誕下兩子一女，「封肚」後的Aimee開始全面修身。

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已達40歲之齡的她，一直都充滿少女的味道。最近因為疫情關係，一家五口困在家中，Aimee不時上載在家拍攝的「福利照」。

素顏的Aimee皮膚白滑如「剝殼雞蛋」，完全沒有歲的痕跡；戴上大鏡框眼鏡的她，則有種鄰家女孩的樸素清純味道，配搭喱士透視裝又添上女人韻味。而最新一輯穿上貼身上衣，好身材表露無遺，手拎書本細讀的Aimee更有知性的感覺。

雖然已年屆40，更是3孩之母，但因為外貌被網民盛讚她有如大學生一樣。Aimee的保養心得絕對不難！

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主力吃素

Aimee本是素食者，但於懷孕期間為了令胎兒吸收更多營養，所以重新進食肉類。

在坐月時喝豬肝水、雞湯、紅棗水，吃花膠等，為餵母乳時小孩提供足夠營養，不過當孩子戒掉母乳後，Aimee回復素食餐單，孩子長大後為配合均衡飲食，Aimee雖然間中也會一起吃少量肉類和海鮮，但主力還是以素菜為主，加上食量亦在「封肚」後慢慢減少，回復懷孕前的身體狀態。

健康運動

Aimee平日常做運動，瑜伽是其中一項最常做的一種，因為它能幫助塑身、改善身形，也可放鬆照顧小朋友的情緒。

另外，Aimee為了陪伴孩子一同成長，最近更與子女同上跆拳道課程，一起考取鍛帶升級。

▲ （instagram圖片）

親自湊小孩

Aimee家中雖有傭人，但她仍會親自全力顧孩子。

她曾表示身為媽媽是要24小時全天候工作，全副心機及精神都會放在孩子們身上，分身不暇，就如體力勞動，自然漸漸瘦下來。加上與孩子相處能保持童心，相信對Aimee保持「童顏」也有點幫助。

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