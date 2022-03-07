【梅艷芳】足本版5大金句啟發觀眾　王丹妮：盼梅姐精神發放正能量

▲ 《梅艷芳》以梅姐人生經歷給予觀眾正能量。

Disney+ 獨家播放的《梅艷芳》（足本導演版），一直成為近期眾多觀眾樂迷的精神寄託。新增逾1小時的重未曝光片段，加上重新剪輯的故事、調色及配樂，一代傳奇歌后梅艷芳（梅姐）的璀璨人生重現眼前，於金曲中、光影裏，透過梅姐的人生高低起伏，隔空為現今香港人打氣。

王丹妮表示：「希望以梅姐堅毅不屈、永不言敗的精神，希望能在此時給予大家一點正能量。」

梅姐短短四十載的人生，活出無比精彩，不僅成為無可取代的天皇巨星，更身體力行付無限愛心去行善回饋社會。越過高山低谷，梅姐比一般人從生命當中得到更多歷煉，於《梅艷芳》（足本導演版）中，製作團隊希望向觀眾樂迷傳遞梅姐對人生的看法，於逆境中給予大家一點鼓勵。

當中五大金句包括：

1/「有道理的就接受，廢話就扔到海裏」

劇中梅姐對摯友「哥哥」張國榮的鼓勵之詞。梅姐與哥哥相識於微時，當日哥哥與她於酒廊演出，哥哥備受冷落，心感失意。梅姐於尖東海旁維港夜色之下，對哥哥作出鼓勵。豪情萬丈，一貫梅姐的作風，雖然梅姐說出此話時正值人生順境，但其後我們可以見到梅姐面對流言蜚言絕不動搖，對善意批評虛心接納，以生活印證她這番豪情壯語。我們應當如梅姐一般，不受外界無謂的挑剔，堅持自己心中的正確之事，勇往直前。

▲ 《梅艷芳》

2/「從舞台上看下去，看到誰不鼓掌，就看著他唱，唱到他信服，唱到他鼓掌為止」

梅姐又一段向哥哥所說的鼓勵說話，見證了梅姐對自己、對生活的信心。從4歲開始與姐姐展開賣唱生涯的梅艷芳，明白每個人都有失意、有被人輕視的階段。強健的心理質素，是對抗殘酷世界的基礎，足以令到昔日台上小歌女，蛻變成風靡萬千歌迷的華語樂壇天后。認同自己，是成功的第一步；向人證明自己，是成功的第二步。

3/「上天給了我這麼多，我左手接完，右手就應該回饋多一點出去」

經歷了愛情與事業的低潮後，梅姐決定從泰國回到香港後，除了在演藝事業從新出發，並希望多做公益去回饋社會。梅姐向Eddie坦言自己的成就來自大家的支持與愛護，願以自身之力貢獻社會。梅姐自此一直努力籌辦各大小善舉，將事業成就換化成助人動力，令社會變得更美好。我們亦應當如梅姐一樣，取諸社會，用諸社會，才能一同進步。

▲ 梅姐辦1:99音樂會。

4「是不是一個人出於好意做的事情，你們把他說成有私心、很醜陋，就會有很高收視，很多人看？……我做善事對得起天地良心」

梅姐於掌摑風波後暫時離開香港之際，樂壇人才輩出，面對後浪湧至，梅姐被問到是否靠做善事作為宣傳手段。梅姐以以上說話回應質疑，認為無須將人的善心扭曲，令不安的世界變得更醜陋。於亂世之中，必須保持一顆澄明之心，明辨是非。

▲ 《梅艷芳》

5/「外頭很多是是非非，說梅艷芳這個那個，質疑我開不成這個演唱會。今天，我證明給大家看，只要有信心，無難事！」

2003年，梅姐決意舉行最後一次個人演唱會，與愛護她的歌迷作最後道別。早已公布自己患有癌症的梅姐，面對外界的一直質疑，仍然擁有堅強意志，於身體無盡的疼痛中，完成了一共8場的《經典金曲演唱會》，於舞台履行了對自己、對歌迷的最後承諾。面對苦楚，我們可以從梅姐身上得到鼓舞、信心及堅忍，砥礪前行。

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