【兩會2022】韓正：特區政府負起抗疫的主體責任　不單是行政長官一人

▲ 國務院副總理韓正。（資料圖片)

國務院副總理韓正上午在北京接見港區全國人大代表團，消息指，韓正在會上 表示，特區政府負起抗疫的主體責任，不單是行政長官一人，而是整個管治團隊的主體責任。各個部門、全體公務員和社會各界要全力以赴、同心協力、團結一致。

消息又指，韓正提及本港未來有兩件大事，包括5月8日舉行的行政長官選舉，形容這場選舉是重要，要公平、公正、公開，經得起歷史考驗，人大要全力支持、積極參與投票。另一件大事則是7月1日香港回歸祖國25周年，一定會慶祝。

對於有本港政協昨日引述韓正指，聽聞有私家醫院拒收新冠病人，有違白衣使命。據悉，韓正早上感謝醫務人員的努力，希望昨日有關醫務人員的報道只是假新聞。

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責任編輯：陳葆琳