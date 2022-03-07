【安心出行】消防員入酒店救援疑被要求掃安心出行　惹網民質疑阻礙救援

▲ 最近網上傳出有消防員入酒店救援時，被酒店職員要求先使用「安心出行」。

救急扶危分秒必爭，最近網上卻傳出有消防員入酒店執行救援工作時，被酒店職員要求先使用「安心出行」，目擊事件發生的網民不禁質疑，為何救人都要掃瞄二維碼，引來不少網民熱烈議論。

網上近日流傳一則帖文，網民分享一張截圖，指有人在酒店辦理入住手續時，剛巧有消防車抵達酒店門口，隨後有多名身穿全套PPE（保護衣物）的消防員走入上前，向酒店門僮詢問如何上樓，疑似是要趕往需要求助的現場。

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帖文續指，在門僮身旁一名看起來較「高級」的職員，此時要求消防員先掃描安心出行。發文者指，酒店職員的舉動令在場消防員領隊感到不滿，斥責該名職員幾句後，即直接搭乘升降機上樓。發文者目睹此事後，有點感慨地表示：

而家嘅香港有啲好笑，點解救人都要Scan個QR Code（二維碼）？

帖文引來網民熱烈議論，大部分人傾向支持消防員，認為救人是首要之務，更反問「唔scan係咪唔比救」；亦有網民認為酒店職員不懂變通，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣