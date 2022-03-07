【抗疫支援】新世界發展與3香港捐贈5G數據卡　料2,500名基層長者及學童受惠

▲ 新世界發展與3香港捐贈5GB數據卡，料2,500名基層長者及學童受惠。

新冠疫情嚴峻，政府呼籲市民減少外出，教育局宣布提前暑假，部分市民亦須在家工作，上網需求大增。新世界發展與3香港合作，於本月初把一批5G數據卡捐贈予香港基督教女青年會、香港社區組織協會、基督教香港信義會社會服務部、救世軍及聖雅各福群會，預料有2,500名基層長者及學童受惠。

發言人表示，第五波疫情下，不少大廈突然要圍封強檢，抗疫措施亦不時更新，市民常需在網上留意疫情相關新聞及資訊。尤其是中小學及幼稚園因應疫情而開始於今日（7日）提早放暑假，數據卡正好讓他們在家「停課不停學」，有充足的數據及可靠網絡，學習有用的課外知識。而獨居長者礙於疫情嚴峻，不敢外出，數據卡可讓他們不致與家人及社區斷絕連繫。

救世軍社會服務部市場及業務發展經理何美儀感謝新世界捐贈數據卡，又指中心提供網上復康運動班，即使長者未能出門，亦能在家中做簡單運動。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津