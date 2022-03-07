  • 21°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】新世界發展與3香港捐贈5G數據卡　料2,500名基層長者及學童受惠

社會 14:26 2022/03/07

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新世界發展與3香港捐贈5GB數據卡，料2,500名基層長者及學童受惠。

新冠疫情嚴峻，政府呼籲市民減少外出，教育局宣布提前暑假，部分市民亦須在家工作，上網需求大增。新世界發展與3香港合作，於本月初把一批5G數據卡捐贈予香港基督教女青年會、香港社區組織協會、基督教香港信義會社會服務部、救世軍及聖雅各福群會，預料有2,500名基層長者及學童受惠。

發言人表示，第五波疫情下，不少大廈突然要圍封強檢，抗疫措施亦不時更新，市民常需在網上留意疫情相關新聞及資訊。尤其是中小學及幼稚園因應疫情而開始於今日（7日）提早放暑假，數據卡正好讓他們在家「停課不停學」，有充足的數據及可靠網絡，學習有用的課外知識。而獨居長者礙於疫情嚴峻，不敢外出，數據卡可讓他們不致與家人及社區斷絕連繫。

救世軍社會服務部市場及業務發展經理何美儀感謝新世界捐贈數據卡，又指中心提供網上復康運動班，即使長者未能出門，亦能在家中做簡單運動。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

 

相關文章

【疫苗接種】何栢良倡應重點為70歲以上長者打復必泰　可短時間內降死亡個案
今日 11:42
【疫苗接種】何栢良倡應重點為70歲以上長者打復必泰　可短時間內降死亡個案
【全民檢測】新華社：內地援港專班檢測量提升至每日127.5萬次　為開展全民檢測奠定基礎
今日 11:53
【全民檢測】新華社：內地援港專班檢測量提升至每日127.5萬次　為開展全民檢測奠定基礎
【疫下食肆】麥當勞38間分店暫停營業　另外約90間會營業至下午6時【內附受影響分店】
今日 11:59
【疫下食肆】麥當勞38間分店暫停營業　另外約90間會營業至下午6時【內附受影響分店】
【全民檢測】陳帆指全民檢測期間公共運輸不會停頓　考慮准每家一人外出買物資
今日 12:00
【全民檢測】陳帆指全民檢測期間公共運輸不會停頓　考慮准每家一人外出買物資
【第五波疫情】富邦銀行3間分行有員工確診　今明兩日暫停營業
今日 12:44
【第五波疫情】富邦銀行3間分行有員工確診　今明兩日暫停營業

你可能感興趣

【疫苗接種】何栢良倡應重點為70歲以上長者打復必泰　可短時間內降死亡個案
今日 11:42
【疫苗接種】何栢良倡應重點為70歲以上長者打復必泰　可短時間內降死亡個案
【全民檢測】新華社：內地援港專班檢測量提升至每日127.5萬次　為開展全民檢測奠定基礎
今日 11:53
【全民檢測】新華社：內地援港專班檢測量提升至每日127.5萬次　為開展全民檢測奠定基礎
【疫下食肆】麥當勞38間分店暫停營業　另外約90間會營業至下午6時【內附受影響分店】
今日 11:59
【疫下食肆】麥當勞38間分店暫停營業　另外約90間會營業至下午6時【內附受影響分店】
疫情 5G 社協 在家工作 新世界 香港 教育局

最高瀏覽

【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
17:29 2022/03/06
【全民檢測】消息：3月26日開波　全港設500檢測中心每日需4.8萬人手
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
18:07 2022/03/06
【婆媳大戰】BB交奶奶照顧全身長滿黑點　新抱質問：看上去像豬毛
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡
17:05 2022/03/06
【死亡個案】24歲確診男子已打兩針　 無長期病患家中昏迷不醒送院亡