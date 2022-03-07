【限時優惠】冠毒快速測試劑每盒$9.9符歐盟標準 網購平台「鄰住買」每人限購10盒【內附連結】 休閒消費 14:33 2022/03/07 分享： 熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 網購平台「鄰住買」 出售歐盟標準新冠病毒快速測試劑僅售$9.9。(相片由鄰住買提供) 疫情持續嚴峻，市民對新冠病毒抗原快速測試劑需求激增，出現搶購恐慌潮。有見及此，本地網購平台「鄰住買」不經分銷商，直接向製造商取貨，以每盒$9.9低價出售「Fluorecare新型冠狀病毒抗原測試劑盒」，數天內已迅即售出超過100萬盒。 由即日起，100萬快速測試劑盒現貨已抵港，「鄰住買」確保每日有15萬盒以$9.9低價買到（每人限購10盒），讓巿民安心抗疫。 訂購網址 記者：周美好 相關文章 【快速檢測】4區污水檢測呈陽性 政府明日將派發逾8萬快速檢測套裝 21:55 2022/03/06 【快速檢測】4區污水檢測呈陽性 政府明日將派發逾8萬快速檢測套裝 【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包 其中1,200萬個將派發予市民 19:55 2022/03/06 【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包 其中1,200萬個將派發予市民 【隔離接送】消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡 以便安排送入社區隔離設施【附聯絡方法】 18:51 2022/03/06 【隔離接送】消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡 以便安排送入社區隔離設施【附聯絡方法】 你可能感興趣 【快速檢測】4區污水檢測呈陽性 政府明日將派發逾8萬快速檢測套裝 21:55 2022/03/06 【快速檢測】4區污水檢測呈陽性 政府明日將派發逾8萬快速檢測套裝 【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包 其中1,200萬個將派發予市民 19:55 2022/03/06 【供港物資】商經局接收逾2,300萬個快速測試包 其中1,200萬個將派發予市民 【隔離接送】消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡 以便安排送入社區隔離設施【附聯絡方法】 18:51 2022/03/06 【隔離接送】消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡 以便安排送入社區隔離設施【附聯絡方法】 快速測試 疫情 網購平台