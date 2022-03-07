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【限時優惠】冠毒快速測試劑每盒$9.9符歐盟標準 網購平台「鄰住買」每人限購10盒【內附連結】

休閒消費 14:33 2022/03/07

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

網購平台「鄰住買」 出售歐盟標準新冠病毒快速測試劑僅售$9.9。(相片由鄰住買提供)

疫情持續嚴峻，市民對新冠病毒抗原快速測試劑需求激增，出現搶購恐慌潮。有見及此，本地網購平台「鄰住買」不經分銷商，直接向製造商取貨，以每盒$9.9低價出售「Fluorecare新型冠狀病毒抗原測試劑盒」，數天內已迅即售出超過100萬盒。

由即日起，100萬快速測試劑盒現貨已抵港，「鄰住買」確保每日有15萬盒以$9.9低價買到（每人限購10盒），讓巿民安心抗疫。

訂購網址

記者：周美好

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