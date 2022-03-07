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【情已逝】江嘉敏情傷未癒拒出家門半個月　發文暗指分手因「不婚即分」

娛樂 15:06 2022/03/07

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今次分手對江嘉敏很大打擊。

江嘉敏早前爆出與電競高層男友Anthony分手，結束3年情，更有指「死因」是男方衰「偷食」，不過她就一直未有回應分手原因。

雖然江嘉敏未有回應分手一事，但近日頻頻在網上發文抒發感受，這天她上載兩本書《自愛是》、《靜心是》，更自爆把自己關在家裏快半個月：「大家放心，我沒生病，身體好得很，也有準時吃飯。謝謝朋友送我的兩本書，都是很值得深思的課題。」

由此看來，似乎江嘉敏今次分手一事，對其很大打擊，相信要一段時間才能走出情傷。

【情已逝】江嘉敏疑男友出軌致3年情完　連環發文宣洩情緒：一切嚟得太突然

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連日發文還未走出情傷

除外，江嘉敏亦上載一段昔日為歌手曹震豪歌曲《循序漸愛》拍攝MV的片段，有感而發留言表示：「呢個時候彈呢個MV出嚟，好咩？啲對白，真係好入心入肺！」似乎對MV中的情景感同身受。

其實MV講述一對情侶同居後生活變得平淡，甚至開始嫌棄對方，MV中的江嘉敏更開到口恨嫁：「我同你一齊咁耐，點解我唔覺得你有諗過我哋將來嘅？」未知是否暗示與Anthony同樣對婚姻問題出現分歧，終而分手收場。

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3年情逝

現年27歲的江嘉敏雖然入行以來是非不斷，曾經被封為「發電機」的她，與合作過的男藝人大部份都傳出緋聞。

直到公開與電競高層男友Anthony拍拖後，過去3年來感情穩定，二人更不時放閃，更開始放風有結婚打算，不過最終二人都是分手收場，令人可惜。

撰文 : TOPick柴犬出動

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