【提早暑假】香港路德會推出「抗疫路同行」熱線　援受疫情影響家庭

▲ 「抗疫路同行」熱線現已投入運作，為受疫情影響的家庭舒緩情緒困擾。

全港中小學及幼稚園最快今日(7日)起提早放暑假，令大部分家長須急謀應變方法。為紓緩家長和學童在疫情期間面對的壓力和減輕焦慮情緒，香港路德會社會服務處即日起至4月30日推出「抗疫路同行」熱線支援服務，家長和學童可於熱線服務時間直接致電、WhatsApp或留言留下訊息，並由專業社工接聽來電及回覆，費用全免，對話內容均會保密。

熱線服務現已投入運作直至4月30日，將視乎疫情發展再決定是否延長。服務分為家長熱線支援服務和學童熱線支援服務兩個時段。家長熱線支援服務時段為星期一至五上午10時至12時，內容包括支援家長於疫情期間照顧家庭、教養子女的壓力，紓緩家長個人情緒及代禱，以及提供簡便抗疫資訊、社區資源等；學童熱線支援服務時段為星期一至五下午3時至5時，內容包括支援學童於疫情期間面對網上學習的壓力、疫情新聞所產生的不安與焦慮情緒，與學童分享正面及積極面對疫情的態度等。

抗疫路同行」熱線支援服務詳情:

推行日期 3月7日至4月30日（將視乎疫情發展再決定是否延長） 電話號碼 6587 0881（*可致電、WhatsApp及留言） 服務時段 家長熱線支援服務（星期一至五 上午10時至12時）

學童熱線支援服務（星期一至五 下午3時至5時）

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責任編輯：蘇文軒