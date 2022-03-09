【疫苗資訊】醫護拆解接種疫苗後紅腫熱痛身體發炎原因 籲高危群組打針

▲ 醫護拆解身體發炎反應成因，籲高危群組有必要接種疫苗。

本港新冠肺炎疫情未能受控，每日新增逾萬確診。同時，不少人即使接種了疫苗，也伴隨著不同程度發炎反應。有駐澳洲現職註冊救護員及護士@my.paramedic.blog在個人網誌上載貼文，釐清大眾向來感到恐慌的發炎反應 (inflammatory response)。

發炎未必是一件「壞事」

發炎反應包括會在傷患位置出現紅、腫、熱、痛或含膿 (pus) 的情況，同時也是：

人體天生的重要免疫反應

唯一能讓身體復原自然機制 (healing process)

反應動態 (Dynamic)會按傷患的嚴重程度調節其活躍性，並於身體復原後自行關掉相關活動。

醫護舉例手指被木梢插入割傷的情況，指出局部位置的疼痛紅腫及感染含膿的發炎狀況實際上是身體啟動了保護機制，例如傷患範圍痛楚腫脹的不適感令人避免運用傷肢，給予患處修復的機會；免疫細胞更易離開循環系統 (血管內位置)，前往傷處位置抵抗依附外物表面的病菌以防止感染；傷口位置的膿是死去的白血球細胞，其作用分解殘留皮膚內的木梢將其更易帶出體外；傷口刺激相應的身體細胞修復皮膚等。

另外，發炎反應雖是身體上佳的免疫機制，但醫護也提醒，免疫系統也較常見會出現發炎反應太強導致致病原及宿主同被殺死，例如敗血患者是因過份強烈的發炎併發致死；先天免疫系統異常的患者因白血球及其他協助機制未能正常協調運作而產生問題；長者、兒童和長期病患者免疫功能不足、糖尿病和類風濕關節炎患者免疫系統未能識別自身和外來入侵而錯誤向自己的身體器官作攻擊等情況，都會啟動過份的發炎反應。

疫苗引起發炎的必要性

醫護以流感為例，指出發燒、全身酸痛、疲倦、流鼻水等症狀也是由發炎反應引起，讓大部份人成功對抗感染病並痊愈。少數個案的患者會因過劇或不足的免疫反應而死亡，大部份是長者、幼童，或因各種原因而免疫力不足的群組。因此醫護認為，這些高危群組有必要接種疫苗。因疫苗導致的並不是非必要發病，而是相關症狀是身體的發炎反應所引起，目的是讓身體接觸一些不會致病的物質，進行一場「模擬戰爭」增加經驗。一系列疫苗後的不適，是在教導身體試驗，啟動合適的發炎反應來應對相關感染。因此在接種疫苗後，身體出現不適才是最合適的反應。

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文章已獲授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣