【快速測試】用橙汁可樂實測快速測試包　12款認可檢測包兩款假陽性

▲ 《新聞透視》以飲品實測快速測試包呈陽性。

繼早前有市民用快速抗原測試驗水喉水呈陽性，令不少人懷疑不同牌子的快速抗原測試可信度。早前，TVB節目《新聞透視》用飲料做快速抗原測試，實測結果呈陽性，發現加入其他液體會影響檢測結果。

《新聞透視》用上30款快速抗原測試包，當中有12款為政府認可的檢測包，再分別以可樂、橙汁及米酒作測試。結果發現，以可樂測試的有2個檢測棒出現兩條線，橙汁則有6個檢測棒出現兩條線，而米酒得出3個陽性結果。

▲ 當中12款認可的檢測包，有兩款可以造出「假陽性」，未獲認可的則有9個。（圖片來源：影片截圖）

有學者解釋，抗原測試透過病毒表面的蛋白質，黏附在測試棒上的蛋白質作測試，加入其他液體會可能改變檢測棒上的蛋白質結構。科技大學生命科學部講師梁嘉華指，蛋白質會受酸鹼性及酒精影響，當酸鹼值越低（愈酸）或酒精濃度越高的情況下，免疫球蛋白會變形，黏附在試紙上的其他免疫球蛋白，得到一個錯誤的陽性反應。

相達生物科技董事長招彥燾指，不同牌子的快測儀器都有機會造出假陽性結果，市民製造假陽性的動機不大，因為市民需要申報陽性結果，政府亦會有所跟進，可能要求隔離或在家檢疫，對市民造成不便，對於市民會否造假感到存疑。

最新影片

而衛生署日前在記者會上被問到快速測試結果有可能造假，衛生署則肯定在無法大規模進行核酸檢測時，快速檢測有一定作用，會向確診人士進行身份確認，不排除日後會抽查系統上呈報快測呈陽性的市民，安排他們進行核酸檢測，查核是否真陽性。

英國赫爾大學（University of Hull）的科學傳播和化學教授洛曲（Mark Lorch）之前於The Conversation發表自己的研究結果，以可樂及橙汁做試驗，同樣出現兩條線，呈陽性結果。

洛曲表示，人類抗體必須在酸鹼值中性的血流環境中才能發揮作用，果汁和可樂都是酸性飲料，擾亂了抗體的功能，導致檢測出現不正確的結果。如果把用幾滴可樂加入中和液體，然後再滴到試紙上面，就只會出現一條線，也就是陰性結果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：羅嘉欣