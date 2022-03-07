【不可能任務】譚俊彥領軍打拳+巡邏+抬杉　余應彤抽筋忍痛伍富橋跑樓梯出色

▲ TVB節目《不可能任務》由譚俊彥（Shaun）率領關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）接受挑戰。

TVB節目《不可能任務》於上周日（2月27日）進入 Mission II「特警遴選體驗」 階段，由出爐視帝譚俊彥（Shaun）率領七名隊員關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），齊齊接受挑戰。

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昨晚（3月6日）一集除了打拳外，還有巡邏任務、記憶力測試、智力問答題， 以及接近凌晨時分才舉行的抬杉任務，四項考驗均挑戰人類體能與耐力極限及腦轉數。

經過第一輪的熱身及打拳挑戰，8 位藝人已消耗了接近半天體力，故在緊接的巡邏任務中即出狀況，余應彤執行任務期間抽筋，但他還是堅持忍痛「拐」住跑來跑去，十分專業。

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▲ （TVB提供）

事後，余應彤笑言全因身旁的Leo給予其無形壓力：「因為我隔籬隻電兔Leo跑得太快。」

另外記憶力測試及抬杉任務亦相當「不可能」，前者除了要四度來回跑足五層樓高的樓梯 外，更要在沒有任何紙筆或電腦輔助下、每個來回均要記熟一組 Code，每組Code均由數字及意想不到的不規則圖案組成。

抬杉任務需要在體力消耗了超過12小時的情況下進行，更要參與隊伍分工合作在負重100磅木杉、40磅水樽及一對15磅啞鈴的前提下跑畢一公里。

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8位藝人完成任務後受訪指，每人均流汗流至可當「反光板」。

伍富橋在跑樓梯任務中表現出色，更曾以第 一名身份抵達終點獲讚。事後，伍富橋謙稱謂：「可能因為平時練跑山跑得多，所以有個優勢。」

經過一整天共六大考驗後，考官大讚藝人隊在團隊合作方面表現出色，並大讚隊長Shaun有領導才能：「佢哋過程入面不斷衝刺，拼搏精神值得撐。」

考官又指女藝人在記憶及IQ測試環節平均比男藝人表現出色，Cindy、Honey同Purple可謂威番次。

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經歷了超過大半天的體力勞動及燒腦任務後，8位藝人臨瞓前各自以適合自己的方式「安撫」自己，其中瘋狂嗌痛的Purple與Honey便狂做肌肉按摩，及在全身上下貼滿鎮痛貼，Purple 笑言: 「除咗頭部之外，我成身都好痛。」

除了昨晚一集提前於周日晚 上八點半播映外，該節目一般播出時間為周日晚 10 點 05 分。