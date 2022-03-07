【抗疫藥包】荃灣診所休診不忘患者 出售平安藥包予有需要家長

▲ 診所出售平安藥包予有需要家長。

本港疫情仍未受控，不少地區商戶都因應員工及市民健康狀況調整營業模式。

在荃灣，有市民發現診所「123醫務中心」因有員工不適而休診至3月9日，10日重新開診。因應營業狀況，診所不忘期間有需要應診的市民，現場改為發售平安藥包，分為大人及小童兩種份量，供休診期間有需要的病人購買。

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荃灣「123醫務中心、休診期售平安藥包：

大人藥包$400，包括：

症狀 藥物 發燒、發冷、全身痠痛 Paracetamol, Ibuprofen 流鼻水 Dexchlorpheniramine 乾咳 Dextromethorphan 痰咳 Ambroxol 腸胃不適 Hyoscine, Omeprazole 肚瀉 Oral Rehydration Salt 嘔吐 Dimenhydrinate

小童藥包$320包括：

症狀 藥物 發燒、發冷、全身痠痛 Paracetamol 流鼻水 Cetirizine 咳嗽、痰咳 Diphenhydramine 肚瀉 Kaolin, Oral Rehydration Salt 嘔吐 Dimenhydrinate

診所電話：3702 0123

藥劑師熱線：4611 7203

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責任編輯：羅嘉欣