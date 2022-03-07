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【抗疫藥包】荃灣診所休診不忘患者 出售平安藥包予有需要家長

健康 17:09 2022/03/07

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診所出售平安藥包予有需要家長。

本港疫情仍未受控，不少地區商戶都因應員工及市民健康狀況調整營業模式。

在荃灣，有市民發現診所「123醫務中心」因有員工不適而休診至3月9日，10日重新開診。因應營業狀況，診所不忘期間有需要應診的市民，現場改為發售平安藥包，分為大人及小童兩種份量，供休診期間有需要的病人購買。

最新影片：

 

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荃灣「123醫務中心、休診期售平安藥包：

大人藥包$400，包括：

症狀 藥物
發燒、發冷、全身痠痛 Paracetamol, Ibuprofen
流鼻水 Dexchlorpheniramine
乾咳 Dextromethorphan
痰咳 Ambroxol
腸胃不適 Hyoscine, Omeprazole
肚瀉 Oral Rehydration Salt
嘔吐 Dimenhydrinate

小童藥包$320包括：

症狀 藥物
發燒、發冷、全身痠痛 Paracetamol
流鼻水 Cetirizine
咳嗽、痰咳 Diphenhydramine
肚瀉 Kaolin, Oral Rehydration Salt
嘔吐 Dimenhydrinate
  • 診所電話：3702 0123
  • 藥劑師熱線：4611 7203

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責任編輯：羅嘉欣

疫情 診所 荃灣

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