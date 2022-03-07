【抗疫藥包】荃灣診所休診不忘患者 出售平安藥包予有需要家長
健康 17:09 2022/03/07
本港疫情仍未受控，不少地區商戶都因應員工及市民健康狀況調整營業模式。
在荃灣，有市民發現診所「123醫務中心」因有員工不適而休診至3月9日，10日重新開診。因應營業狀況，診所不忘期間有需要應診的市民，現場改為發售平安藥包，分為大人及小童兩種份量，供休診期間有需要的病人購買。
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荃灣「123醫務中心、休診期售平安藥包：
大人藥包$400，包括：
|症狀
|藥物
|發燒、發冷、全身痠痛
|Paracetamol, Ibuprofen
|流鼻水
|Dexchlorpheniramine
|乾咳
|Dextromethorphan
|痰咳
|Ambroxol
|腸胃不適
|Hyoscine, Omeprazole
|肚瀉
|Oral Rehydration Salt
|嘔吐
|Dimenhydrinate
小童藥包$320包括：
|症狀
|藥物
|發燒、發冷、全身痠痛
|Paracetamol
|流鼻水
|Cetirizine
|咳嗽、痰咳
|Diphenhydramine
|肚瀉
|Kaolin, Oral Rehydration Salt
|嘔吐
|Dimenhydrinate
- 診所電話：3702 0123
- 藥劑師熱線：4611 7203
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責任編輯：羅嘉欣