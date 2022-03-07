【單親媽媽】買精先後誕兩名5國混血女兒　單身CEO媽媽呻湊B比工作更累

▲ 單身CEO媽媽誕下第二名女兒，坦言湊B比工作更累。

未婚單親也可以讓孩子在充滿愛的環境下成長，內地女CEO葉海洋數年前赴美買精子，誕下5國混血女兒，去年她赴俄羅斯，以同一男性精子進行試管嬰兒，為大女添妹妹，她不時在社交平台分享湊B日常及兩姊妹的互動，作為雙職媽媽，她認為湊B比工作更累，甚至笑言「還能塞回去嗎」。

今年34歲的葉海洋是化妝品公司的CEO，單身的她在2017年到美國買優質精子，精主都是出自常春藤名校，擁有三高——高收入、高學歷、高身長。她花費50萬人民幣（約60萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris。

葉海洋一直希望為Doris添弟妹，受新冠肺炎疫情影響不便去美國，她於去年改去俄羅斯，以同一方式再度懷孕。她透露，這次花費約15.8萬人民幣（約19萬港元）。為了讓Doris有相同血緣的弟妹，葉海洋購買了Doris生父的精子，由美國直送至俄羅斯冷凍。

在大女出生前已打算再生，希望兄弟姊妹相伴成長，當我不在人世時，你們將永不孤單。

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湊B比工作辛苦

她在今年2月10日於微博公布誕下二女Hatti的喜訊，其後亦不時分享湊B的日常，Hatti精靈可愛，而大女Doris也非常疼愛妹妹，只有4歲的小人兒幫忙餵BB喝水，抱著妹妹許久也不覺累，不願把妹妹還給媽媽。

葉海洋表示，作為二胎媽媽，相較第一胎時的亂七八糟，現時湊B也算熟手。不過，要同時兼顧職場和家庭，葉海洋坦言覺得累，

可以非常公允的說，帶孩子比工作要累。

其中一段她抱著Hatti的影片，她更配上一段rap音樂盡訴心聲——「當初覺得帶個寶寶肯定很好耍，經常不斷努力奮鬥終於懷上一個娃，這才發現帶個寶寶真的好難，只想說一句，還能塞回去不？」

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懶理流言蜚語

事實上，葉海洋買精生子一直引起爭議，有不少人批評她不顧道德，自私生下女兒，令她一出生就沒有爸爸。不過，她懶理流言蜚語，一直用心做一個好媽媽兼爸爸。她早前誕下二女後，就在微博有感而發，她表示，自己沒有相親，也沒有父母催婚，很早就跟家人說定，如果碰到愛情就結婚，如果在適合生育的年齡碰不到就先生孩子。

如果Doris和Hatti長大面對一樣的問題，可能她們早已習以為常，未來社會多種形態的家庭將得到社會的認同，因為高等教育將普及。

她表示，自己在生孩子之前已經做好為人父母的準備，包括資金儲備、時間安排、孩子未來大致規劃等，所有父母都要以榜樣自居，想孩子成為怎樣的人，自己就要先行做好，

不要用情緒溝通，不要給孩子輸送歪曲的價值觀。我希望所有孩子的童年不一定非要有鮮花和掌聲，但是一定不要有暴力和偏見。給孩子美好的童年生活，是家長的必修課。

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責任編輯：王明芳