【全城抗疫】《東張西望》林希靈孖黃愷怡加盟香港開電視　首炮齊為抗疫節目做主持

▲ （左）黃愷怡與（右）林希靈在香港開電視再度合作。

香港開電視為疫情特別打造的直播節目《全城抗疫講呢啲》，最近邀請了「正義女神」林希靈（Agnes）與黃愷怡（Jasmin）加盟，顆拍李臻擔任主持。

在節目中邀請了政府官員及不同範疇的專家，即場解答抗疫問題和報告最新疫情狀況，為觀眾提供抗疫資訊。Agnes與Jasmin自離巢無綫後，首次為香港開電視節目擔任主持，二人對此表示興奮，當中Agnes指今次主持節目獲益良多外，更表示最近亦成為瘋搶購物的受害者。

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Agnes與Jasmin再度合作

二人在香港開電視再聚頭，Agnes笑指從沒想過：「因為之前喺舊東家由兒童節目就合作，一離巢第一個節目就再度合作。」二人亦表示透過今次節目了解更多防疫資訊，就如近日在節目中邀請了口罩專家，教大家怎樣戴口罩才是最安全以及有皮膚科醫生教大家解決用消毒酒精令雙手皮膚變爛問題。

問到疫情下生活可受影響，Agnes直言：「屋企附近超巿都冇晒嘢，其實呢幾日朝早，我都奉阿媽之命揸車去買嘢，不過都淨係買到罐頭。」又指怕感染到朋友、同事，連累其他人令其有心理壓力。

此外，二人首次同李臻合作，Agnes對於能跟新聞王子李臻拍檔特別興奮，她說：「以前喺電視見到佢，都唔覺得佢咁高大、俊俏、帥氣。」Jasmin即笑她擦鞋：「你唔好咁樣啦好冇？」

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