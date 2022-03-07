【第五波疫情】第五波疫情錄逾2千宗死亡個案　逾9成個案沒打針或只打一針

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，醫療系統瀕失守。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局策略發展總監李夏茵和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

衞生防護中心今日（7日）公布，新增25150宗確診個案，當中有32宗是輸入個案，其他是本地個案。衞生防護中心總監徐樂堅表示，最近一周中心錄得的個案達3萬至5萬宗，呈報數字每隔3至5日會倍數的上升趨勢。

另外，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，第五波疫情錄得逾48萬宗確診個案，中心亦分析第五波死亡個案，截至昨日（6日）共2074宗死亡個案，死亡率為0.43%，年齡乎介11個月至108歲，中位數是85歲。

公共衞生化驗所完成共140宗個案基因排序，當中有13個標本檢出L452R，即感染Delta變種病毒，佔9.29%；117個標本對L452R是呈陰性，即屬Omicron，佔83.6%；另有10宗標本病毒量不足。

死亡個案中有，60歲或以上長者達94.8%，80歲以上亦佔68.5%；而在死亡率方面，70至79歲確診個案的死亡率是1.13%；而80歲以上則達是7.39%。

疫苗接種方面，死亡個案中有90.6%人沒打針或只打一針，80歲或以上死亡個案更高達93.1%是沒打針或只打一針；已打兩針的死亡率是0.05%，沒打針的是1.4%，兩者相差28倍。在80歲或以上長者中，完成兩針疫苗的個案，死亡率為1.86%，相比未完成打針的80歲長者9.49%，兩者相差5倍。

另外，中文大學醫院今日（7日）宣布，已獲衞生署批准，即日開始啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者，現階段可提供24張病床，會首先接收及照顧部分16至75歲康復中的患者；收費方面將按照公院收費方式收費。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩